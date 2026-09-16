Piyasalarda gün boyu yaşanan sert hareketliliğin ardından gözlerin çevrildiği kurumlardan biri Tera oldu.

Tera Portföy Yönetimi A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu’nda katılma payı iade ödemelerinde temerrüt oluştuğunu duyurdu.

Şirket açıklamasında, fon hesabına işlem yapılan aracı kurumlarla mutabakatların ve likidite yönetimi sürecinin devam ettiği belirtilirken, gerekli tedbirlerin alındığı ifade edildi.

KAP bildiriminde dikkat çeken nokta ise temerrüdün büyüklüğüne ilişkin rakam verilmemesi oldu. Kaç yatırımcının etkilendiği ve ödemelerin hangi tarihte tamamlanacağı konusunda da bir takvim paylaşılmadı.

Tezmen’den ilk kapsamlı açıklama

KAP’a yapılan bildirimin ardından Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen de sessizliğini bozdu.

Tezmen, Tera Portföy’ün belirli fonlarında sorun yaşandığını doğrularken bunun geçici olduğunu söyledi.

Tezmen, “Yaşanan bu durum, esasen Portföy Yönetim Şirketimizin belirli fonlarında yaşanan geçici bir likidite sıkıntısından ibarettir” ifadelerini kullandı.

Tera Grubu’nun diğer şirketlerinin faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Tezmen, grubun mali gücüne ilişkin herhangi bir sorun bulunmadığı mesajını verdi.

Tezmen’den çok sert iddia: Organize saldırı

Tezmen’in açıklamasının en dikkat çekici bölümü ise yaşananların nedenine ilişkin değerlendirmeleri oldu.

Tera Holding Başkanı, grubun “planlı, kasıtlı ve organize bir spekülatif atağa” maruz kaldığını ileri sürdü. Hatta söz konusu hareketin yalnızca Tera’yı değil, piyasanın genelini etkileyebilecek boyutta olduğunu savundu.

Ancak burada önemli bir ayrıntı bulunuyor. Tera Portföy tarafından KAP’a gönderilen resmi açıklamada temerrüdün nedeni konusunda böyle bir tespit yer almıyor. Spekülatif saldırı değerlendirmesi doğrudan Tezmen’e ait.

Pusula sürecine dikkat çekti

Tezmen açıklamasında Pusula Finans Holding’e de geniş yer ayırdı.

Son dönemde sıkıntı yaşayan Pusula Finans Holding bünyesindeki finans kuruluşları ile bu kurumlarda tasarrufu bulunan yatırımcıların mağdur olmaması için Tera Grubu’nun sorumluluk üstlendiğini belirten Tezmen, grubuna yönelik saldırıların da bu sürecin hemen ardından başladığını öne sürdü.

SPK’ya mesaj

Açıklamanın bir başka dikkat çeken bölümü düzenleyici kurumlara yönelikti.

Tezmen, başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere ilgili kurumların piyasa düzenini ve yatırımcıların haklarını gözeterek yaşanan olağan dışı hareketlere karşı gerekli adımları atmasını beklediklerini söyledi.

Tera Grubu’nun faaliyetlerinin kesintisiz devam ettiğini vurgulayan Tezmen, yaşanan sıkıntının aşılması için gerekli hazırlıkların yapıldığını ve eylem planlarının devreye alındığını belirtti.



