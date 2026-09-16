Son Mühür- Borsa İstanbul'da düşüş yüzde 6'yı aştığı gerekçesiyle devre kesici uygulaması devreye girdi. İşlemlerin 16.24'te yeniden başlayacağı öğrenildi.

Borsa İstanbul AŞ, BIST 100 endeksindeki kayıpların yüzde 6'yı aşmasıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalıştığını ve pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici (EBDK) Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

KAP'a verilen bilgide...

Açıklamada, "Saat 16:04:32 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur. Seans akışları EBDK bitiş saati itibarıyla kaldığı yerden devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Bankacılık endeksinden rekor kayıp...

Gün içinde bankacılık endeksi yüzde 7.58 oranında düşüş göstermiş, 100 hisseden 99'unun değer kaybettiği BİST 100 endeksi yüzde 6'ya varan düşüşle 22 Mayıs'tan bu yana en kötü performansa imza atarak 13 bin puan seviyesine gerilemişti.