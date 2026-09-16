Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. 15 Eylül’de motorinin litre fiyatına yaklaşık 6,5 TL zam yapılmasının ardından motorin fiyatları 16 Eylül itibariyle yeniden 100 TL sınırına yaklaştı. İzmir’de motorinin litre fiyatı 92,02 TL seviyesini bulurken, İstanbul’da 95,60 TL, Ankara’da ise 96,75 TL olarak uygulanıyor.

4,68 TL’lik zam bekleniyor

Sektör kaynaklarından alınan güçlü tahminlere göre; motorinin litre fiyatına 17 Eylül Perşembe günü itibariyle 4,62 ila 4,68 TL arasında yeni bir zam adımı beklenirken, 4,68’lik artışın pompaya yansıması halinde İzmir’de motorinin litre fiyatı yaklaşık 101,70 TL seviyesine çıkması bekleniyor.

Piyasada sert düşüş

Akaryakıt fiyatlarında yeni zam beklentisi gündemdeyken uluslararası petrol piyasasında aşağı yönlü bir hareketlilik oldu. Brent petrol , 108 doların üzerine çıktıktan sonra gerilemeye başladı. ABD tipi WTI petrolünde de yüzde 3-9’luk düşüş kaydedildi.

Petroldeki geri çekilmede ABD ham petrol stoklarının beklentilerin aksine artması etkili olurken, diğer yandan Suudi Arabistan’ın petrol sevkiyatlarına ilişkin gelişmeler ve Orta Doğu’daki arz kesintileri piyasadaki belirsizliğin devam etmesine neden oldu. Avrupa’da dizel vadeli fiyatları da Salı günü rekor seviyeyi gördükten sonra Çarşamba günü geriledi.

İndirim ihtimali gündemde

Petrol piyasasında gün içinde hızlanan düşüş, motorinde beklenene zammın ardından yeni bir fiyat hareketinin yaşanabileceği ihtimalini güçlendirdi. Piyasa hesaplamalarına göre, uluslararası ürün fiyatlarındaki aşağı yönlü hareketin kapanışa kadar korunması halinde ise motorin için yaklaşık 2,56 TL’lik indirim alanı oluşabileceği belirtiliyor.