Son Mühür- Süreç, Washington yönetiminin bankayı İran bağlantılı finansal işlemlere aracılık etmekle suçlamasıyla başlamıştı. Şok gelişmenin ardından BDDK, 16 Eylül 2026 tarihli ve 11569 sayılı kararıyla sürece doğrudan müdahale etti.

Üç başlıca ortağın ortaklık hakları el değiştirdi

BDDK tarafından yayımlanan resmi basın açıklamasına göre karar, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 18’inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında alındı. Düzenlemeyle birlikte bankadaki hakim ortakların temettü dışındaki tüm ortaklık hakları TMSF’ye geçti.

TMSF denetimine devredilen hisse oranları ve ortaklar şu şekilde şekillendi:

Emir KAYA: %53,98

Salih BERBEROĞLU: %32

Recep KABA: %14

Bu adımla birlikte bankanın yönetim kontrolü doğrudan kamunun denetimine girmiş oldu.

Küresel yaptırım çemberi İstanbul’a ulaştı

ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), bankanın İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı milyarlarca dolarlık fon transferinde rol oynadığını öne sürmüştü. Kara para aklama ve petrol gelirlerini nakit ya da altına dönüştürme iddiaları piyasalarda ciddi bir yankı uyandırdı. İstanbul merkezli dev yapının iştirakleri de yaptırım çemberinin içine çekilmişti.