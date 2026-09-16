Son Mühür- AK Parti İzmir eski milletvekili, bir dönem Borsa İstanbul'da yönetim kurulu başkanı ve genel müdür olarak da görev yapan İbrahim Turhan, yüzde 5'e varan sert düşüşe sahne olan Borsa İstanbul'la ilgili dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

''Finansal sistemin önemli bir bölümünde ortaya çıkan bozulmanın finansal aracılık işlevlerini ciddi biçimde aksatması, tek bir kuruluşta ya da birkaç piyasa aktöründe baş gösteren sorunun güven kaybı, kaçış, likidite sıkışıklığı, varlık satışları, karşı taraf riski gibi mekanizmalarla sistemin tamamına yayılması sistemik finansal risktir'' hatırlatmasında bulunan Turhan,

''Bu öngörülebilir bir durumdur. Senaryo analizleri sistemik olaylara karşı önlemleri içerir. Aslolan önleyici tedbirleri gecikmeden devreye sokabilmektir'' uyarısında bulunarak, ''Yoksa bade harabu’l Basra…'' sözleriyle yaşanan gelişmelerin önemine dikkat çekmişti.

İbrahim Turhan'ın mesajına göndermede bulunan isim İngiliz ekonomist Timothy Ash oldu.

Ash,

''İbrahim Bey haklı. MSCI not indirimi riski taşıyan hisse senedi piyasası manipülasyonu ve pump and dump şemaları, sistemik bir risk oluşturuyor. Sorun kontrolden çıkıp çok daha büyümeden şimdi çok kararlı bir şekilde hareket etmek daha iyi olacaktır'' mesajıyla İbrahim Turhan'ın açıklamalarına destek verdiğini gösterdi.



Ash hakkında soruşturma açılmıştı...



Dünyaca ünlü İngiliz ekonomist Timothy Ash geçtiğimiz Ağusto ayında Muğla'da katıldığı bir etkinlikte,

''Yani, belki de sosyopat liderler çağındayız diyebilirim.

Ve bu bilirsiniz, bu bireylerin çıkarı ne? Bilirsiniz, Netanyahu’lar… Erdoğan… Özür dilerim, bunu söylemedim! Onu geri alıyorum, videoya çekmeyi bırakın! Şaka'' ifadeleri kullanmıştı.

Ancak Ash'ın şaka demesine rağmen hakkında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla resen soruşturma başlatılmıştı.

