Borsa İstanbul seansın ortasında adeta şok bir satış dalgasıyla sallandı. BIST 100 endeksindeki kayıpların saat 16.04 itibarıyla yüzde 6 sınırını aşması üzerine piyasalarda acil durum butonuna basıldı. Otomatik mekanizma devreye girdi.

Borsa İstanbul AŞ, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin (EBDK) tetiklendiğini ve tüm piyasalarda işlemlerin geçici olarak durdurulduğunu resmi olarak açıkladı.

KAP'tan resmi açıklama geldi

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan acil kodlu duyuruda, durdurma kararının detayları paylaşıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Saat 16:04:32 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur."

Hangi piyasalar etkilendi?

Alınan kararla birlikte işlem hareketliliği tamamen kilitlendi. Yalnızca hisse senetleri piyasası değil; vadeli işlem sözleşmeleri ve repo pazarı da bu durdurma kararından doğrudan etkilendi.

Satışların genele yayılmasıyla yatırımcılar ekran başındaki bekleyişe geçti. Borsa yönetimi, seans akışının EBDK süresinin tamamlanmasının ardından kaldığı yerden devam edeceğini bildirdi.

