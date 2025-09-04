Son Mühür- CHP'de parti içi iktidar kavgası kongre salonlarından önce adliye koridorlarına taşınmış durumda.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 8 Ekim 2023 İstanbul kongresini iptal, Özgür Çelik ve yönetimini görevden alma ve 196 kurultay delegesini görevden düşürme kararı sonrası, 15 Eylül'deki kurultay iptal davasında mutlak butlan ihtimali güçlendi.



Tam 681 gün sonra koltuğa dönebilir...



13 yıl boyunca yönettiği partiye 4-5 Kasım 2023 kurultayında veda etmek zorunda kalan Kılıçdaroğlu'nun olası bir mutlak butlan kararı çıkması halinde 681 gün sonra yeniden CHP'nin 1 numaralı koltuğuna dönüşü mümkün olacak.

Görevi kabul edeceğini daha önce açıklayan Kılıçdaroğlu sessizliğini korusa da yakın çalışma ekibi 15 Eylül sonrası için çalışmalara şimdiden başlamış durumda.

15 Eylül'de olası bir mutlak butlan kararı sonrası şu anki PM'nin de düşmesine kesin gözüyle bakılıyor.



Yeni bir kongre takvimi ilan edilmesi...



CHP lideri Özgür Özel'in kongre takvimini başlatmasının ardından mahalle seçimlerini tamamlayıp ilçe seçim sürecine geçme hazırlığı yapan CHP'de yeni gelecek yönetim bu kongre takvimini rafa kaldırmayı planlıyor.

Kılıçdaroğlu'nun 1 ya da 1.5 yıl sürecek yeni bir kongre takvimi başlatarak, mahalle seçimlerinden itibaren yeni bir delegasyon yapısı oluşturacağı belirtiliyor.

Bu süreçte üye yapısının da yeniden gözden geçirileceği ve Özgür Özel döneminde üye yapılanların inceleme altına alınması bekleniyor.



10-15 gün sonra ortalık yatışır...



Kılıçdaroğlu'nun kurmay heyetinde Özgür Özel ve kurmaylarının olası bir mutlak butlan kararı sonrası Genel Merkez'i terk etmeme başta olmak üzere yapacağı eylem ve tepkilerin de 10-15 gün içinde yerini sakinliğe bırakacağına dair bir düşünce var.

Kılıçdaroğlu'na yakın isimler İstanbul kongresinin iptali sonrası 15 Eylül'deki kurultay iptal davasında bir sonuç çıkma ihtimali güçlense de olası bir erteleme kararına rağmen sonucu değişmeyeceğine inanıyor.