Son Mühür/ Osman Günden - Buca Belediyesi, çevre kirliliğini önlemek için koltuk, dolap ve benzeri büyük hacimli mobilya atıklarını randevu ile adreslerden teslim edecek. Başkan Görkem Duman, vatandaşlara Sarı Masa aracılığıyla talep oluşturma çağrısı yaptı.

Buca’dan çevre duyarlılığı çağrısı

Buca Belediyesi, ilçede büyük hacimli mobilya atıklarının çevreye gelişigüzel bırakılmasını önlemek için yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Sarı Masa Çözüm Merkezi’nden randevu alan vatandaşların adreslerine giden belediye ekipleri, koltuk, dolap, masa ve sandalye gibi atıkları teslim ediyor.

“Hepimizin çevreye karşı sorumluluğu var”

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, mobilya atıklarının standart çöp kamyonlarıyla toplanamadığını ve bu durumun temizlik ekiplerine ek yük getirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Hepimizin yaşadığımız dünyaya karşı bir sorumluluğu var. Çevresel sürdürülebilirlik, vatandaşlarımızın desteğiyle mümkün olur. Birlikte hareket ederek görüntü ve çevre kirliliğini önleyeceğiz. Sarı Masa’ya talep bırakılması halinde ekiplerimiz evlere gidip mobilya atıklarını teslim alır.”

Randevu ile teslimat

Mobilya atıkları için randevu oluşturmak isteyen Bucalılar, Sarı Masa Çözüm Merkezi’ne telefonla ulaşabilir ya da WhatsApp hattı üzerinden talep oluşturabilir. Böylece mobilya atıkları çevreye zarar vermeden toplanır ve bertaraf edilir.