Son Mühür- Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu'nun eşi olarak da akademik ve kültürel çalışmalarında etkin rol oynayan gazeteci yazar Meriç Velidedeoğlu İstanbul'da son nefesini verdi.

1936 doğumlu olan Meriç Velidedeoğlu Atatürkçü Düşünce Derneği'nde aktif rol oynayan, laiklik, cumhuriyet değerleri, kadın hakları ve Türk devrim tarihi üzerine çalışmaları ve Cumhuriyet gazetesindeki köşe yazılarıyla dikkati çeken Meriç Velidedeoğlu, ''Devrim Mühürleri'' ve ''Şeriattan Laikliğe'' gibi eserlere imza atmış bir isimdi.

Kumpas davası sırasında...



Emekli Tümgeneral yazar Ahmet Yavuz,

''Asil bir Cumhuriyetçiyi kaybetmenin hüznü içindeyim. Kumpaslar döneminde ileri yaşına rağmen hemen her duruşmayı yılmadan mahkeme salonunda takip etmiş ve masum insanların yanında dimdik durmuştu. Ruhu şad olsun. İğnelemelerini özleyeceğim. Minnet, saygı, sevgilerimle…'' mesajıyla Velidedeoğlu'nun ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.