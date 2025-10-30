Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Eczacı Odası, Cumhuriyetin 102. yılını Balçova’daki Cumhuriyet Balosu ile kutladı. Başkan Ecz. Savaş Kılıççıoğlu, “Cumhuriyet bize emanettir, onu korumak namus borcumuzdur” dedi.

Eczacılar Cumhuriyet coşkusunda buluştu

İzmir Eczacı Odası, Cumhuriyetin 102. yılı dolayısıyla Balçova Aqua Marin’de Cumhuriyet Balosu düzenledi. Eczacıların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen gece, Cumhuriyet ruhunun coşku ve gururla yaşandığı özel anlara sahne oldu. Açılış konuşmasını İzmir Eczacı Odası Başkanı Ecz. Savaş Kılıççıoğlu yaptı.

“Cumhuriyet bize emanet, korumak görevimizdir”

Başkan Savaş Kılıççıoğlu, konuşmasında Cumhuriyetin emanet olduğunu vurguladı: “Mustafa Kemal Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının bizlere bıraktığı en büyük mirasın 102. yılını kutlamak için bir aradayız. Bağımsızlık mücadelesi zorluklarla kazanıldı; ancak Atatürk sadece bağımsızlık sağlamadı, millet egemenliğine dayalı modern bir devleti de kurdu. Cumhuriyet, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ sözünün hayata geçtiği düzendir. Bizlere düşen, namusumuz olan bu emanete sahip çıkmaktır. Yaşasın Cumhuriyet.”

Vals, zeybek ve Atatürk’ün şarkılarıyla dolu gece

Konuşmanın ardından program, İzmir Eczacı Odası Halk Oyunları Topluluğunun vals ve zeybek gösterileriyle devam etti. Gecenin en duygusal bölümlerinden birinde ise İzmir Eczacı Odası Türk Sanat Müziği Korosu sahne aldı. Koro, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği eserleri seslendirdi. Balonun ilerleyen saatlerinde eczacılar sahne alarak müzik şölenine katıldı.