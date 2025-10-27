Son Mühür/ Beste Temel - Buca Belediyesi Çınar Anaokulları öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yılı için hazırladıkları gösteriyle izleyenleri duygulandırdı. Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, “Cumhuriyet’in gerçek sahibi ve koruyucusu, işte bu minik yavrularımızdır” dedi.

Minik öğrencilerden büyük coşku

Buca Belediyesi Çınar Anaokulları öğrencileri, Cumhuriyet’in 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında sahneledikleri şiir ve dans gösterileriyle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Buca Belediyesi Zeki & Metin Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilen programa, öğrenci velilerinin yanı sıra Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman da katıldı.

“Cumhuriyet’in gerçek sahibi bu miniklerdir”

Minik öğrencilerin hazırladığı renkli gösteriler büyük alkış toplarken, Ülkü Kutlu adlı öğrencinin Nâzım Hikmet’in “Davet” şiirini okuduğu anlarda izleyenler gözyaşlarına hakim olamadı. Başkan Duman, etkinlik sonunda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Çocuklarımızın Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetişmeleri için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki Cumhuriyet’in gerçek sahibi ve koruyucusu, işte bu minik yavrularımızdır. Bu anlamlı gösteriyi hazırlayan tüm çocuklarımıza, onları sabırla eğiten öğretmenlerimize ve desteğini esirgemeyen velilerimize teşekkür ediyorum.”

Cumhuriyet sevgisi minik kalplerden taştı

Program boyunca ellerinde Türk bayraklarıyla sahneye çıkan çocuklar, Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı. Gösteriler renkli görüntülere sahne olurken, veliler de miniklerin performanslarını gururla izledi.