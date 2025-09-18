Son Mühür- Dünya gazetesinde yer alan habere göre, bakanlığın temel görevleri arasında afet risklerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi, azaltılması ve afet sonrası müdahale çalışmalarının etkinliğinin artırılması bulunacak. Bu kapsamda kurumların uzmanlık alanlarına göre yetki ve sorumluluklarının yeniden düzenlenmesi hedefleniyor.

Afetlere dayanıklı yapılaşma

Afet Bakanlığı, afetlere dayanıklı yapılaşmaya yönelik mevzuatı gözden geçirecek. Yeni yapılacak tüm alt ve üstyapılarda çoklu afet tehlikelerinin dikkate alınması sağlanacak. Ayrıca, iklim değişikliğinden kaynaklanan afet risklerine karşı bölgesel farklılıkları gözeten kılavuzlar hazırlanarak kamu kurumlarına yol gösterilecek.

Güvenli haberleşme ağı kurulacak

Afet anlarında kesintisiz iletişim sağlamak için 81 ilde sayısal telsiz altyapısının kurulumu tamamlanacak. Böylece, afet esnasında güvenli ve aksamayan bir haberleşme sistemi devreye alınacak.

İtfaiye teşkilatı yeniden yapılandırılacak

Çalışmalarda özellikle yangınlara müdahale sürecindeki aksaklıklar öne çıktı. Kuraklık nedeniyle artan yangın riskine karşı gecikmeler, yanlış uygulamalar ve itfaiyelerde personel/eğitim eksiklikleri tespit edildi. Araç ve finansman yetersizliği de dikkate alınarak itfaiye teşkilatının kamu eliyle yeniden yapılandırılmasına karar verildi.