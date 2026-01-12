Son Mühür- İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Furkan Bölükbaşı hakkında yeni bir gelişme yaşandı. “Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı suçu” kapsamında tutuklanan Bölükbaşı için tahliye kararı verildi.

Soruşturma sosyal medya paylaşımıyla başlamıştı

Furkan Bölükbaşı hakkında başlatılan adli sürecin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım nedeniyle başladığı öğrenilmişti.

Bölükbaşı’nın, başka bir kullanıcının paylaşımını alıntılayarak kendi hesabında yayımladığı, kısa bir süre sonra ise söz konusu paylaşımı sildiği tespit edilmişti.

Bu paylaşımın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmış, Bölükbaşı hakkında gözaltı kararı verilmişti.

TCK 310 kapsamında işlem yapılmıştı

Savcılık, Furkan Bölükbaşı hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 310’uncu maddesinde yer alan “Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı suçu” kapsamında işlem yapmıştı.

Yürütülen soruşturma doğrultusunda gözaltına alınan Bölükbaşı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 11 Kasım tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Mahkemeden tahliye kararı çıktı

Devam eden yargı süreci kapsamında dosyayı inceleyen mahkeme, Furkan Bölükbaşı’nın tutukluluk haline ilişkin yeni bir değerlendirme yaptı.

Yapılan değerlendirme sonucunda Bölükbaşı hakkında tahliye kararı verildi. Tahliye kararının ardından Bölükbaşı’nın yargılanmasının tutuksuz olarak devam edeceği öğrenildi.