Ekim ayı enflasyon rakamları belli oldu. Pek çok isimden değerlendirme gelirken, bir değerlendirme de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Yılmaz, dezenflasyon stratejisinin para ve maliye politikaları ile uyum içinde ve yapısal reformlardan destekli şekilde sürdüğünü belirtti.

"Dezenflasyon süreci devam etmektedir!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Cevdet Yılmaz, "Tüketici enflasyonu ekim ayında yüzde 2,55 oranında gerçekleşirken, gıda fiyatlarında don ve kuraklığa bağlı olumsuz etkilerin hız kestiği, enerji fiyatlarındaki ılımlı seyrin devam ettiği, hizmet enflasyonunun ise belirgin şekilde yavaşladığı görülmektedir. Giyim ve ayakkabı fiyatları ise geçen senin aynı ayında olduğu gibi geçici şekilde artış kaydetmiştir. Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 32,87’ye gerilemiş olup dezenflasyon süreci devam etmektedir. Bu görünüm, orta vadeli hedeflerle uyumlu patikanın korunduğuna işaret etmektedir.

Ekonomi Programımız üretkenliği ve rekabet gücünü artırarak enflasyonu tek haneye indirmeye ve makroekonomik dengeyi tesis etmeye odaklanmıştır. Bununla birlikte enflasyonun düşüşünü sadece rakamların ima ettiği seviye olarak ele almıyoruz. Ekonominin tüm alanlarında verimliliği artıran, güveni ve istikrarı pekiştiren, yatırım ortamını iyileştiren ve beklentilere yön veren adımlar atmaya devam ediyoruz." dedi.

"Başarıya ulaşacaktır!"

Açıklamasına devam eden Yılmaz, "Yapısal reformlar yoluyla üretim kapasitesini ve rekabet gücünü artırırken, arz yönlü politikalar çerçevesinde tarımsal üretimi destekleyecek, enerji arz güvenliğini güçlendirecek ve konut stokunu artıracak adımlarımızı devreye alıyoruz.

Program doğrultusunda, enflasyonda düşüş trendinin yeniden devam etmesini öngörüyor, 2026’da yüzde 20’nin altını, 2027’de ise tek haneli seviyeleri hedefliyoruz. Türkiye ekonomisi, kamu kurumları arasındaki etkin koordinasyon ve beklentilerin olumlu yönde şekillenmesiyle, program disiplininden ödün verilmeden, dezenflasyonun kalıcı tesisinde başarıya ulaşacaktır." ifadelerini kullandı.