Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Bakan Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklamış olduğu Ekim 2025 dönemine ilişkin enflasyon verileri hakkında paylaşımda bulundu.

"Dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz!"

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yıllık enflasyon ekimde sınırlı da olsa geriledi. 2022 ve 2023 yıl sonunda sırasıyla yüzde 64 ve yüzde 65 gerçekleşen enflasyon, 2024'te yüzde 44'e ve 2025 yılı ekim ayında yüzde 32,9'a indi. Dezenflasyon sürecinde geçici dalgalanmalar yaşanabiliyor. Son dönemde bir yavaşlama gözlense de genel tablo değişmedi.

Destekleyici küresel ve yurt içi koşullar sayesinde dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz. Bütçe imkanları doğrultusunda, 2026 yılı için vergi ve harçlardaki güncellemenin, enflasyon hedeflerini dikkate alarak yeniden değerleme oranından daha düşük oranda yapılması hususu gündemimizde. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı kararlılıkla uyguluyor, enflasyon üzerindeki arz yönlü baskıları azaltacak yapısal adımları atıyoruz." ifadelerini kullandı.

