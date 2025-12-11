Son Mühür - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium’da düzenlenen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) 29. Olağan Genel Kurulu’nda konuştu. Erdoğan, TİSK’in 81 ilde 10 bini aşkın iş yerinde istihdam ettiği 2,3 milyon çalışanla 63 yıldır güçlü bir yapıya sahip olduğunu belirterek genel kurulun iş dünyası ve çalışma yaşamı için hayırlı olmasını diledi.

Erdoğan, TİSK bünyesindeki işletmelerin Türkiye’nin gayrisafi yurt içi hasılasına 200 milyar dolar, ihracatına ise 100 milyar doların üzerinde katkı sunduğunu anımsattı. ISO 500’de yer alan ilk 10 işletmenin 7’sinin TİSK üyesi olduğuna dikkat çekti.

“Raporlar kıymetli ama asıl önemli olan sahadaki karşılığıdır”

Erdoğan, TİSK tarafından hazırlanan raporların değerli olduğunu ancak esas başarının uygulamadaki sonuçlarla ortaya çıktığını ifade etti. Dünya ve teknolojideki değişim hızına dikkat çeken Erdoğan, reel sektörün planlamadan dijital dönüşüme kadar her alanda yeni koşullara uyum sağlamasının kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

“Çalışma barışı açısından TİSK’in duruşu önemlidir”

Konuşmasında TİSK’e teşekkür eden Erdoğan, son yıllarda Türkiye’nin karşılaştığı sınamalar karşısında Konfederasyonun yerli ve millî bir duruş sergilediğini belirtti. Erdoğan, “Çalışma barışının ve sosyal diyaloğun güçlenmesinde TİSK önemli bir misyon üstlenmiştir” dedi.

“İşçi–işveren ilişkisi adil olmak zorundadır”

Erdoğan, çalışma hayatında adalet vurgusu yaptı: “İşçi ve işveren arasındaki ilişkinin adil ve hakkaniyetli olması vazgeçilmezdir. Bu denge bozulduğunda sömürüye ve adaletsizliğe kapı aralanır.” Mevlânâ’dan alıntı yapan Erdoğan, üretim kadar hakkaniyetli paylaşımın da önemli olduğunu kaydetti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu uyarısı: “Elinizi taşın altına koyun”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın ilk toplantısını yapacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na da değindi. “Komisyonda işverenleri temsil eden TİSK heyetinin elini taşın altına koymasını bekliyorum. İşçilere yapılacak her olumlu adım, verimlilik ve bereket olarak geri döner. Kefenin cebi yok!''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİSK 29. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada işçi güvenliği, adalet, çalışma hayatı ve ekonomik hedefler konusunda güçlü mesajlar verdi. Erdoğan, gerçek zenginliğin “mal mülk değil; adalet, hakkaniyet ve dürüstlük üzerine yaşanmış bir hayat” olduğunu belirterek, “İster siyasetçi ister işveren olalım; geride hayırla yâd edilen bir miras bırakabiliyorsak, işte asıl zenginlik budur. Bahtiyarlık kaynağı budur” dedi.

“Hak, sadece ücret değildir; güvenli çalışma şartları da hakkın parçasıdır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş kazalarının toplumda yarattığı derin acıya dikkat çekerek çalışma güvenliğinin hayati önem taşıdığını vurguladı. “Güvenli ve sağlıklı çalışma şartlarının temini de hakkın bir parçasıdır. Zaman zaman millet olarak hepimizi yıkan iş kazaları yaşanıyor. Emekçilerimiz yaralanıyor, hayatlarını kaybediyor. Devlet olarak tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz, sertifikasyon ve teftiş mekanizmalarını eksiksiz işletiyoruz” ifadelerini kullandı. Erdoğan, son dönemde yaşanan Konak, Beşiktaş Gayrettepe, Bolu Kartalkaya ve Kocaeli Dilovası kazalarına atıf yaparak şu mesajı verdi: “İhmali olan kim varsa, kamu ve belediye görevlileri dâhil kimsenin gözünün yaşına bakmıyoruz.”

“Bir tek emekçinin canı yandığında bunun vebalini hiçbirimiz taşıyamayız”

İşverenlere daha fazla sorumluluk çağrısında bulunan Erdoğan, “İş sağlığı ve güvenliğinde tüm yükümlülüklerin titizlikle yerine getirilmesi gerekiyor. Bu yıl yaşanan kazalar, daha fazla gayret göstermemiz gerektiğini açık şekilde ortaya koydu. Şayet ihmal veya kâr hırsı sebebiyle bir tek emekçimizin dahi burnu kanıyorsa, bunun vebalini hiçbirimiz taşıyamayız. Bu konuda işi asla şansa bırakmayacağız” dedi. Erdoğan, Türkiye’nin “Sıfır Kazaya Yolculuk” projesini hatırlatarak TİSK’in bu alandaki çalışmalarını önemsediklerini, ancak daha fazlasının gerektiğini vurguladı.

“Türkiye son 23 yılda tarihi başarılar elde etti”

Ekonomi başlığında da değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Türkiye’nin küresel ölçekte görünürlüğünü artırdığını, demokrasi ve güvenlik alanlarında da önemli adımlar atıldığını söyledi.

Erdoğan, ekonomik gelişmelere ilişkin şu verileri paylaştı:

İhracat 36 milyar dolardan 270 milyar doların üzerine çıktı.

Milli gelir 238 milyar dolardan 1,5 trilyon doları aştı.

Ekonomik büyüme 21 çeyrektir kesintisiz sürüyor.

Deprem bölgesine yapılan 90 milyar dolarlık harcamaya rağmen büyüme hedefleri korundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2028 için belirlenen 1,9 trilyon dolar milli gelir hedefine “emin adımlarla ilerlediklerini” ifade etti.

Erdoğan: “Teşvik programı 2026’ya kadar uzatılacak”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomik göstergelerdeki iyileşmelere dikkat çekerek, tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya sektörlerine sağlanan koruma ve teşvik programlarının 2026 yılına kadar uzatılacağını açıkladı. Erdoğan, istihdamı koruyan KOBİ’lere verilen kişi başı desteğin artırıldığını, büyük ölçekli firmaların da programa dahil edileceğini belirtti.

“Enflasyonda doğru yolda ilerliyoruz”

Erdoğan, Merkez Bankası rezervlerinin güçlendiğini, ülkenin risk priminin düşmeye devam ettiğini belirtti. Kasım ayı enflasyon verilerine işaret ederek, “Kasım ayında 0,87 gelen enflasyon, doğru yolda olduğumuzu teyit etti. Hayat pahalılığının temel sebeplerinden biri olan fiyatlama davranışındaki bozulma da yavaş yavaş düzeliyor” dedi.

Fırsatçılıkla mücadelenin hız kesmeden sürdüğünü vurgulayan Erdoğan, Orta Vadeli Program'ın rehberliğinde tek haneli enflasyon hedefine mutlaka ulaşılacağını ifade etti.

Tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya sektörlerine 2026’ya kadar destek

Son Kabine toplantısında alınan kararlara değinen Erdoğan, emek yoğun sektörlere yönelik koruma programının bir yıl daha devam edeceğini açıkladı.

Buna göre:

KOBİ’lere çalışan başına verilen 2.500 liralık destek, 2026 yılında 3.500 liraya çıkarılacak.

Büyük ölçekli işletmeler de teşvik kapsamına alınacak.

Programın toplam büyüklüğü 48 milyar lira olacak.

Teşviklerle 1 milyon 100 bin kişilik istihdam korunacak.

Erdoğan, “Emekçi ve sanayicimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

2025 yılı asgari ücret desteği ve istihdam teşvikleri

Erdoğan, 2025 yılında işverenlere sağlanan destek kalemlerini de açıkladı:

Her işçi için uygulanan 1.000 liralık asgari ücret desteği 2025 boyunca sürecek.

Ocak–Kasım 2025 döneminde istihdamı koruma amacıyla 53 milyar lira kaynak kullanıldı.

Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olan çalışanların teşvik programında 24–54 ay arasında sosyal güvenlik desteği sunuluyor.

Erdoğan, reel sektörün öneri ve eleştirilerinin ekonomi yönetimi açısından yol gösterici olmaya devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesine sahip çalışanlara yönelik sosyal güvenlik destek programının 2026 yılı sonuna kadar uzatılacağını açıkladı. Erdoğan, iş dünyasının finansman yükünü hafifletmek için devreye alınan yeni kredi ve destek mekanizmalarının ayrıntılarını da paylaştı.

Reeskont limiti 4,5 milyar liraya çıkarıldı

Erdoğan, Merkez Bankası tarafından iş dünyasına sağlanan finansman imkanlarının kapsamlı şekilde güçlendirildiğini belirterek şu bilgileri verdi:

Merkez Bankası günlük reeskont limitini 300 milyon liradan 4,5 milyar liraya yükseltti.

Reeskont kredileri %24,9 oranıyla enflasyonun oldukça altında bir maliyetle sunuluyor.

Yatırım taahhütlü avan kredisiyle stratejik sektörlerde yatırım yapan girişimcilerin finansman maliyeti %14–%28 bandına indirildi.

Bu kapsamda Merkez Bankası 500 milyar liralık kaynak ayırdı.

Erdoğan, “Bütçe imkânlarımızı sonuna kadar zorlayarak; istihdam sağlayan, ihracat yapan, yeni alanlara yatırım yapan firmalarımızın yanında oluyoruz” dedi.

Çiftçi ve esnafa kredi desteği

Cumhurbaşkanı, üretici ve esnafın desteklenmesine yönelik mekanizmalara da dikkat çekti:

Çiftçinin kullandığı kredilerin finansman maliyetinin %70’i Hazine tarafından karşılanıyor.

Esnaf kredilerinde maliyetin yarısı Hazine tarafından üstleniliyor.

Erdoğan, bu desteklerin Türkiye ekonomisini büyütme hedefi doğrultusunda sürdürüleceğini ifade etti.

“Türkiye Yüzyılı’nı iş dünyasıyla birlikte inşa edeceğiz”

Erdoğan, iş dünyasının katkısını “Türkiye Yüzyılı” vizyonunun önemli bir parçası olarak nitelendirerek, refah, kalkınma, barış ve istikrarın güçlendirileceği bir döneme işaret etti.

Terörle mücadele vurgusu: “Bu yükten kesin olarak kurtulmak istiyoruz”

Konuşmasının devamında terörle mücadeleye dair mesajlar veren Erdoğan, iş dünyasının 40 yıldır yaşanan terörün ülkeye maliyetini en iyi bilen kesimlerden biri olduğunu belirtti.

Erdoğan, şu açıklamaları yaptı:

“Türkiye, sadece ekonomiye maliyeti 2 trilyon doları bulan terör yükünü tamamen geride bırakmak istiyor.”

“Gayemiz belli: Artık kan akmasın. Ocaklara ateş düşmesin. Türkiye bu sorunu gündeminden çıkarsın.”

“Terörden beslenen odakların tahrik edici söylemlerine rağmen kararlılığımız en yüksek düzeydedir.”

Sürecin tüm taraflarla yürütülen geniş bir toplumsal mutabakat zemininde ilerlediğini belirten Erdoğan, muhalefet partilerinin dahil edilmesi için iktidarın her aşamada yapıcı bir tutum sergilediğini söyledi.

“Komisyon çok önemli bir misyon üstlendi”

Erdoğan, Meclis’te kurulan komisyonun şeffaflık sağlama ve farklı siyasi görüşlerin katkısını alma noktasında kritik rol oynadığını ifade ederek, bazı dönemlerde süreci sekteye uğratan tutumlara rağmen komisyonun önemli bir görev icra ettiğini belirtti.