Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 4 Temmuz’da gözaltına alınmış, 5 Temmuz’da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Döşemealtı L Tipi Cezaevi’ne gönderilmişti.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Böcek hakkında yürütülen soruşturma Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

Hastaneye kaldırıldı

Tutukluluğu devam eden Muhittin Böcek, akşam saatlerinde baş kısmında uyuşma şikâyeti yaşaması üzerine Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Jandarma ve özel güvenlik ekipleri tarafından hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Acil serviste MR ve yomografi çekildi

Böcek, saat 19.30 sıralarında acil servisten giriş yaptı. Doktor kontrolünün ardından MR ve tomografi çekilen Böcek yaklaşık 2,5 saat boyunca hastanede kaldı. İşlemler sırasında Acil Servis’in Tomografi ve MR bölümü vatandaş girişine kapatıldı.

Güvenlik önlemleri yoğunlaştırıldı

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi özel güvenliği, Böcek’in bulunduğu bölüme yalnızca yetkili personelin girmesine izin verdi. Vatandaşlar ve diğer hastalar güvenlik gerekçesiyle ilgili alana alınmadı.

Cezaevine geri götürüldü

Kontrollerin tamamlanmasının ardından Muhittin Böcek, tekrar jandarma ekiplerinin gözetiminde Döşemealtı L Tipi Cezaevi’ne götürüldü.