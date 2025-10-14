Son Mühür - Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı taşıyan uçak, dün Mısır’a iniş sırasında iniş takımlarının açılmasının ardından pisti pas geçerek havada birkaç tur attı ve daha sonra sorunsuz bir şekilde yere indi.

Uçağın inişinin gecikmesine, Erdoğan’ın Netanyahu’nun Gazze zirvesine katılacağı yönündeki haberlerin neden olduğu öne sürüldü. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi ise konuyla ilgili detaylı bir açıklama yaptı:

''Şarm El-Şeyh’e doğru uçmaya devam ettik. Tam 12.44’te uçağın tekerleri açıldı. Havaalanına doğru inmeye başladık. Tekerler piste değmek üzereyken tam saat 12.47’de uçak burnunu havaya kaldırıp havalandı. O anda Netanyahu’nun zirveye katılmasını protesto edip dönüyor algısı oluştu. O sırada arka kapı diplomasisinde neler yaşandı bilmiyoruz. Uçağımız havada bir tur attı, saat 13.06’da tekrar inişe geçtik. Cumhurbaşkanının uçağının tekerleri piste değerken Netanyahu’nun zirveye katılmayacağı haberi geldi. Derin bir oh çektim. Uçağın pisti pas geçmesinin Netanyahu’nun zirveye katılıp katılmayacağı ile bir ilgisi olup olmadığını o sırada öğrenemedik. O sırada saatler 13.09’u gösteriyordu ve Cumhurbaşkanı’nın uçağı havaalanına indi. Uçak havada 19 dakika tur attı. Erdoğan tam 13.36’da havaalanına indi. Netanyahu’nun zirveye katılacağı haberi ile uçağın pisti pas geçmesi aynı zamana denk gelince, “İkinci one minute” olayı mı yaşandı havası oluştu. Ama uçağın pas geçmesi olayının teknik bir olay olduğu ortaya çıktı. Pistte uçak olduğu için pas geçilmiş.''