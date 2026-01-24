Olay, Turgutlu ilçesi Altay Mahallesi Ünal Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde yalnız yaşayan anne F.Y. (28), 3 aylık kız bebeğini yatakta hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde bebeğin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Cenaze adli tıpa gönderildi, anne emniyete götürüldü

Evde yapılan ilk incelemenin ardından bebek Ş.A.Y.’nın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Anne F.Y. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Talihsiz olayla ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği bildirildi.