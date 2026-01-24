Uğur Mumcu Foça’da Yürüyüşle Anıldı

Son Mühür/ Osman Günden - Anma programı, Foça Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı’nda toplanılmasıyla başladı. Aralarında Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, CHP Foça İlçe Başkanı Kenan Düzgün, belediye meclis üyeleri, eski belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri ve yurttaşların bulunduğu grup, Reha Midilli Caddesi ve Marsilya Meydanı güzergâhını takip ederek Uğur Mumcu Parkı’na yürüdü.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından törende konuşmalar yapıldı.

“Güçlü toplum özgür basınla mümkündür”

Atatürkçü Düşünce Derneği Foça Şubesi Başkanı Ayla Aksoy, konuşmasında Uğur Mumcu’nun gazetecilik anlayışına vurgu yaptı. Aksoy, Mumcu’nun yaşamı boyunca gerçeğin peşinden gittiğini, karanlık ilişkileri ve yasa dışı yapılanmaları cesaretle ortaya koyduğunu belirtti. Kalemini hiçbir çıkar odağına teslim etmediğini ifade eden Aksoy, “Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz” sözünün bugün de yol gösterici olduğunu vurguladı.

Aksoy, güçlü bir toplumun ancak özgür basın ve bilgiye dayalı düşünceyle mümkün olacağını dile getirdi.

“Adalet duygumuz yaralı”

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ise konuşmasında, Uğur Mumcu cinayetinin aydınlatılamamış olmasının toplumsal vicdanı yaraladığını söyledi. Bora Fıçı, 24 Ocak 1993’te yalnızca bir insanın değil, halkın gerçeği öğrenme hakkının hedef alındığını belirterek, saldırının basın özgürlüğüne, demokrasiye ve Cumhuriyet değerlerine yönelik olduğunu ifade etti.

Bora Fıçı, Uğur Mumcu’nun yanı sıra aynı gün anılan eski Dışişleri Bakanı ve gazeteci İsmail Cem’i ile Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan’ı da rahmetle andı.

Karanfiller bırakıldı

Konuşmaların ardından katılımcılar, parkta bulunan Uğur Mumcu maskına kırmızı karanfiller bıraktı. Tören bu anmanın ardından sona erdi.