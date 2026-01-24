Türkiye genelinde kadınların konut sahibi olma oranı artarken, İzmir bu yükselişte öne çıkan illerden biri oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025 yılında İzmir’de kadınlar adına 38 bin 613 konut satışı gerçekleşti. Bu rakam, kentin kadınların konut alımında Türkiye genelinde üçüncü sırada yer almasını sağladı.

Türkiye genelinde 1,6 milyonun üzerinde konut satıldı

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde 2025 yılında 1 milyon 688 bin 910 konut satışı yapıldı. Bu satışların 616 bin 570’i kadınlar tarafından gerçekleştirildi.

Kadınlara satılan konut sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 19,1 artış gösterirken, toplam satışlar içindeki payı yüzde 36,51 olarak kayıtlara geçti.

İzmir, kadınlara konut satışında ilk üçte

Kadınların en fazla konut satın aldığı iller sıralamasında İzmir, 38 bin 613 satış ile İstanbul ve Ankara’nın ardından üçüncü sırada yer aldı.

İzmir’i Antalya ve Bursa takip etti. Büyükşehirler arasında yer alan İzmir’de bu artış, kentte kadınların ekonomik bağımsızlığı ve mülk edinme eğiliminin güçlendiğini ortaya koydu.

Büyükşehirler kadınların tercihi olmaya devam ediyor

Kadınlara en fazla konut satışı yapılan il 98 bin 428 ile İstanbul olurken, Ankara’da 56 bin 460, İzmir’de ise 38 bin 613 konut kadınların adına tapulandı.

Kadınların konut alımında bölgesel fark dikkat çekti

Kadınların en az konut satın aldığı iller arasında Ardahan, Bayburt ve Hakkari ilk sıralarda yer aldı.

Son 10 yılda kadınlara konut satışı yüzde 57,5 arttı

TÜİK verileri, 2016-2025 döneminde kadınlara satılan konut sayısının yüzde 57,5 oranında arttığını ortaya koydu.

2016 yılında 391 bin 334 olan kadınlara konut satışı, 2025’te 616 bin 570’e yükseldi. Bu süreçte dalgalı bir seyir izlense de uzun vadede artış trendi dikkat çekti.