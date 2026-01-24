Son Mühür- Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) tarafından düzenlenen Yelken Ligi Techno 293 Sınıfı Türkiye Şampiyonası 2. Ayak Yarışları, MW Beach Resort ana sponsorluğunda Foça’da gerçekleştirilen final yarışları ve ödül töreniyle tamamlandı.

Milli takım seçmeleri açısından büyük önem taşıyan organizasyon, 3-9 Nisan tarihleri arasında Foça’da yapılacak Dünya Şampiyonası öncesinde sporcular için önemli bir hazırlık süreci oldu.

Soğuk ve yağmurlu havaya rağmen başarılı organizasyon

Dört gün süren şampiyona boyunca sporcular, soğuk ve zaman zaman yağışlı hava koşullarında parkura çıktı.

Zorlu şartlara rağmen yarışların sorunsuz şekilde tamamlanması dikkat çekerken, mücadele dolu anlar izleyenlere renkli görüntüler sundu.

Dört gün süren yarışların birincileri belli oldu

Şampiyona sonunda yaş kategorilerine göre dereceye giren sporcular şu şekilde sıralandı:

U13 yaş 5.0 metrekare ve altı kızlar: Alya Güneş Canan (İÇDAŞ Spor Kulübü)

U13 yaş 5.0 metrekare ve altı erkekler: Berk Pala (EMR Windsurf ve Yelken Spor Kulübü)

U13 kızlar ve U13 genel: Elisa Özer (İÇDAŞ Spor Kulübü)

U15 kızlar: Derin Toker (Vakıf K12 Gençlik ve Spor Kulübü)

U15 genel: Alp Kaya Akdağ (EMR Windsurf ve Yelken Spor Kulübü)

U17 kızlar: Elif Bayram (Pro Sailing Academy Spor Kulübü)

U17 genel: Arhan Öztürk (Pro Sailing Academy Spor Kulübü)

“Nisan ayında bu parkur dünyanın en iyilerini ağırlayacak”

TYF Techno 293 2. Ayak Yarışları Başhakemi Hüseyin Ergin Özdem, yarışların zorlu hava koşullarına rağmen başarılı geçtiğini belirtti.

Özdem, Foça’nın Dünya Şampiyonası için önemli bir merkez haline geldiğini vurgulayarak, yarışların milli takım seçmeleri açısından da kritik olduğunu ifade etti.

Genç sporcuların hedefi milli forma

Yarışlara katılan genç sporcular, milli takıma girmeyi hedeflediklerini dile getirdi. U13 kategorisinde yarışan Emine Yade Şen, yelken sporunu sevdiğini ve Türkiye’yi temsil etmek istediğini söylerken, 11 yaşındaki Mehmet Tuna Şirin ise ileride milli takıma girerek başarılar elde etmeyi amaçladığını ifade etti.

Çanakkale’den katılan Defne Ertürk de yelken sporunun kendisine özgürlük hissi verdiğini belirterek yarışları büyük bir keyifle tamamladığını dile getirdi.

Doğayla uyumlu yaşam vurgusu

Ödül törenine Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler ile çok sayıda davetli katıldı.

Kaymakam İhsan Emre Aydın, yelken ve rüzgar sörfünün doğayla uyumlu yaşamın en önemli göstergelerinden biri olduğunu belirterek Foça’nın bu kültürü yaşatan bir kent olduğunu söyledi.

“Bu organizasyon aynı zamanda bir turizm hareketi”

ETİK Başkanı Mehmet İşler ise organizasyonun turizm açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. İşler, nisan ayında düzenlenecek Dünya Şampiyonası kapsamında 54 ülkeden yaklaşık 600 sporcunun Foça’ya geleceğini, bunun da ilçenin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Şampiyona ödül töreniyle tamamlandı

19 Ocak 2026 Pazartesi günü kayıt ve parkur hazırlıklarıyla başlayan Techno 293 Türkiye Şampiyonası 2. Ayak Yarışları, 23 Ocak 2026 Cuma günü saat 17.00’de dereceye giren sporculara madalyalarının takdim edilmesiyle sona erdi.