Olay, dün sabah saatlerinde Gölmarmara ilçesi Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, maskeli bir şüpheli kuyumcuya girerek çalışanı pompalı tüfekle tehdit etti. Şüpheli, yanında getirdiği çantaya 4 bilezik ile yaklaşık 100 yüzüğün bulunduğu tablaları koyduktan sonra, iş yeri önünde bekleyen plakasız otomobille kaçtı.

Kamera kayıtları İzmir yönünü gösterdi

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat şubeleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. İş yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin İzmir yönüne gittiğini tespit etti.

Şüpheliler İzmir’de yakalandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleriyle koordineli düzenlenen operasyonda, şüpheliler H.S. (26) ve Y.G. (39) saklandıkları adreste yakalandı.

Ziynet eşyaları ormanlık alanda bulundu

Zanlıların verdiği bilgiler doğrultusunda Manisa’nın Saruhanlı ilçesi Heybeli Mahallesi’ndeki ormanlık alanda arama yapıldı. Aramada, toprağa gömülü halde çalınan ziynet eşyaları ile pompalı tüfek ele geçirildi. Ziynet eşyaları kuyumcuya teslim edildi. Manisa’ya getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.