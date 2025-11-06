CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yaşanan bir yeni gelişmeyi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın duyurdu. Aydın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdığan'ı hedef alan sözleri sebebiyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açıldığını açıkladı.

"Suç duyurusunda bulunulmuştur!"

Sosyal medya hesabı üzerinden yaşanan gelişmeyi duyuran avukat Hüseyin Aydın, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 5 Kasım 2025 tarihinde Ümraniye'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açıldı. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz edilir." ifadelerini kullandı.

