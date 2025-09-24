Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler’in (BM) 80’inci Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York’taki Türkevi’nde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel gelişmeler masaya yatırıldı.

Görüşmeye üst düzey isimler katıldı

New York’ta gerçekleştirilen görüşmede, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de hazır bulundu. Tarafların, ikili ilişkilerin geleceğini ve bölgesel güvenlik konularını detaylı şekilde değerlendirdiği bildirildi.

Erdoğan: “Suriye’ye yönelik yaptırımlar kalkmalı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Suriye’ye yönelik yaklaşımını net ifadelerle dile getirdi. Erdoğan, “En kısa zamanda Suriye’ye dönük tüm yaptırımların kalkmasını bekliyoruz” diyerek uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Türkiye’nin, Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini esas alan tüm girişimlere olumlu yaklaşacağını vurgulayan Erdoğan, bu konuda kararlılık mesajı verdi.

SDG ve 10 Mart mutabakatı vurgusu

Erdoğan, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) 10 Mart Mutabakatı’na uyması gerektiğini de dile getirdi. Türkiye’nin bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Cumhurbaşkanı, Suriye’ye yönelik desteğin artarak devam edeceğini ifade etti.

İlişkilerde yeni dönem mesajı

Erdoğan ve Şara arasındaki görüşmenin, Türkiye-Suriye ilişkilerinde yeni bir sürecin işareti olabileceği yorumları yapılıyor. Uzmanlar, görüşmenin hem bölgesel istikrar hem de ikili ilişkilerin normalleşmesi açısından kritik bir adım olduğuna dikkat çekiyor.