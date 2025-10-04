Son Mühür - Dar gelirliler için TOKİ tarafından başlatılacak olan kiralık sosyal konut projesini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmirdeki kooperatif modelini sert bir dille eleştirdi. Geçen dönem büyükşehir belediye başkanı Tunç Soyer döneminde başlayan belediye özel kooperatif modeliyle vatandaşı ev sahibi yapmayı hedefleyen ancak dava konusu olan ve Tunç Soyer ile CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun tutuklanmasına yol açan projeyi eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan “TOKİ'den iyi olacak dediler vatandaşı dolandırdılar” dedi.

''Vatandaşı dolandırdılar''

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili şu eleştiriyi yaptı:

''Yaşadığımız deprem bize tekrar Marmara'da hızlı olmamız gerektiğini hatırlattı. Kentsel dönüşüm hayati öneme sahip. Bizim kentsel dönüşümdeki hassasiyetimizi herkes çok iyi bilir. Sultanbeyli'de de kentsel dönüşüme hız verdik. Kentsel dönüşüm için vatandaşlarımızın desteğine de ihtiyacımız var. Bu projeleri hayata geçirirsek çok kısa sürede çok büyük işler başarırız. Bizim yaptıklarımıza rantsal dönüşüm dediler, sabote etmeye çalıştılar. Olan maalesef millete oldu. Bizim yüreğimiz yandı. Projelerimize kara çalanların hiçbiri 6 Şubat'ta ortada yoktu.

Biz hamdolsun tüm kapasitemizle deprem bölgesindeydik. Önümüzdeki ay 350 bininci konutun kurasını çekeceğiz. Gece gündüz çalışıyoruz. Bedava ev vereceğiz diyenleri bir daha gören duyan olmadı. İzmir'de TOKİ'den bile iyi olacak dedikleri proje hüsran oldu. İnsanlarımızın parasını aldılar, sonra yüz üstü bıraktılar. Şimdi mahkemede bunun hesabını veriyorlar.

Bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konut üreten TOKİ, yüzyılın konut projesini hayata geçirecek. 81 ilde 500 bin sosyal konut için düğmeye basıyoruz. İstanbul'daki fahiş kiraları engellemek için ilk kez kiralık sosyal konut inşa edeceğiz. Artık devlet olarak vatandaşımıza biz kiralık konut vereceğiz. Detayları önümüzdeki günlerde paylaşacağız.''

Özel'i de topa tuttu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'e de eleştirilerde bulundu ve ''CHP'nin başındaki zat 'siyasi operasyon' diyerek belediye soyguncularına sahip çıkıyor'' dedi ve şunları söyledi:

''Ana muhalefet ve marjinal örgütlerin tezviratlarına prim verirsek kaybeden biz oluruz. (Yolsuzluk soruşturmaları) Ortada harcanan milyarlar var ama eser, hizmet, icraat yok. Şimdi bunun hesabı yargımız tarafından sorulmasın mı? Soygun düzenine bizzat kendileri göz yummuş. Bunlar ortaya dökülünce CHP'nin başındaki zat 'siyasi operasyon' diyerek belediye soyguncularına sahip çıkıyor.

Bunları yapan da ihbar eden de kendi partisinden. Yargı da emniyet görevini yapmış. Ne yapsınlar sizin gibi yol mu verselerdi? Kaç kişinin hakkına girdilerse hepsinin hesabını mahkemede tek tek veriyorlar, verecekler. Biz 86 milyonun emanetini taşıyoruz. Biz bunun takipçisini olacağız. Her fırsatta yaptıklarını yüzlerine vuracağız."