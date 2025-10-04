Son Mühür - ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in rehine takası ve barış görüşmelerine olanak sağlamak için bombalamaları geçici olarak durdurmasını memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, Hamas’ın “hızlı hareket etmesi gerektiğini” vurguladı.

Taraflara “barış sürecini hızlandırmaları” çağrısında bulunan Trump, “Herkesin adil şekilde muamele göreceğini” belirterek Truth Social hesabından şu sözleri paylaştı:

“İsrail’in, rehine iadesi ve barış anlaşmasının tamamlanabilmesi için bombalamaları geçici olarak durdurmasını takdir ediyorum. Hamas hızlı hareket etmeli, aksi halde tüm bahisler bozulur. Gecikmeye -ki birçok kişi bunun olacağını düşünüyor- ya da Gazze’nin yeniden tehdit oluşturacağı bir sonuca asla müsamaha göstermem. Hadi bunu hızlı bir şekilde bitirelim. Herkes adil biçimde muamele görecek!”

Hamas ne demişti?

Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze’den çekilmesi ve çatışmaların sona erdirilmesi için ABD Başkanı Donald Trump’ın planı doğrultusunda esirlerin serbest bırakılmasının kabul edildiği duyuruldu. Hamas yetkilisi Musa Ebu Merzuk ise, Gazze’nin geleceğinin ulusal bir konu olduğunu ve Hamas’ın bu konuda tek başına karar alma yetkisine sahip olmadığını belirtti.

Trump'ın planı ne?

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz pazartesi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşme gerçekleştirdi ve görüşmenin hemen ardından Gazze ile ilgili bir plan açıklandı. Bu plana göre, Gazze’nin Filistinlilerden oluşan apolitik ve teknokrat bir komite tarafından yönetilmesi hedefleniyor. Ayrıca, Donald Trump’ın başkanlık edeceği Barış Kurulu plan kapsamında denetleyici rol üstlenecek ve uluslararası uzmanlar da komitede yer alacak.