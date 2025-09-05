Son Mühür - Avukat Rezan Epözdemir, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Savcılıktaki ifadesinin ardından, "rüşvete aracılık etmek" ve "rüşvet almak" suçlarından tutuklanması talebiyle, ayrıca "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme" ile "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

"Rüşvete aracılık etmek" ve "rüşvet almak" suçundan tutuklandı

Nöbetçi hakimlik, şüpheli Rezan Epözdemir hakkında "rüşvete aracılık etmek" ve "rüşvet almak" suçlarından tutuklama kararı alırken, terörle ilgili suçlarda savcılığın adli kontrol talebini reddetti. Adalet Bakanlığı ise Epözdemir hakkında hazırlanan dosyalarla ilgili soruşturma izni verdi.