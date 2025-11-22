Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nde konuştu. Konuşmasında küresel ekonominin içinde bulunduğu kırılgan tabloyu değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Erdoğan, küresel ticaretin son yıllarda büyük ölçüde ivme kaybettiğine dikkati çekerek, "Bugün küresel ticaretin yeniden canlanması için daha köklü bir uluslararası iş birliğine yeni politika araçlarına ve sürdürülebilir tedarik zincirlerine ihtiyaç duyuyoruz. Kimsenin geride bırakılmadığı daha kapsayıcı bir küresel ekonomi inşasında tüm G20'yi daha fazla sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum" mesajı verdi.

Konuşmasında 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne de işaret eden Erdoğan, "kimseyi geride bırakmama" ilkesinin altı çizilmesine rağmen dünya genelinde her 10 kişiden birinin hâlâ aşırı yoksullukla mücadele ettiğini hatırlattı. Özellikle kalkınma yardımlarında yaşanan keskin düşüşün Afrika kıtası açısından ağır sonuçlar doğurduğunu belirten Cumhurbaşkanı, 2024’te yüzde 9 gerileyen küresel kalkınma yardımlarının 2025’te yüzde 17’ye varan ek düşüşler gösterebileceğine dikkati çekti. Bu tabloya rağmen Türkiye’nin sorumluluk üstlenmeye devam ettiğini belirten Erdoğan, “Resmi kalkınma yardımlarımızı 2023'te 6,8 milyar dolar seviyesinden 2024 yılında 7,4 milyar dolara çıkardık" sözleriyle Türkiye’nin çabasına vurgu yaptı.

‘Ekonomik sınamalar tüm ülkeleri etkiledi’

Erdoğan, küresel ölçekte yaşanan ekonomik sınamaların yalnızca en az gelişmiş ülkeleri değil, tüm ekonomileri etkilediğini vurgularken, ticaretin küresel büyümeye katkısının kriz öncesine kıyasla ciddi şekilde zayıfladığına işaret etti. Bu dönüşümü aktarırken, "1987-2007 döneminde dünya ticareti yıllık ortalama yüzde 7 oranına artarken 2008-2024 döneminde yüzde 3'lere gerilemiş küresel büyümeye katkısı belirgin şekilde zayıflamıştır" sözleriyle tabloyu ortaya koydu. Erdoğan ayrıca uluslararası ticaret kurallarının kalkınmayı destekleyecek bir anlayışla güncellenmesi gerektiğini, Dünya Ticaret Örgütü’nün “özel ve lehte muamele” ilkesinin korunmasının da önem taşıdığını dile getirdi.

Sorumluluğa davet etti

Küresel borçlanma seviyelerindeki hızlı yükselişi ele alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya genelinde toplam borçluluğun küresel hasılanın yüzde 324’üne çıktığını, buna karşın Türkiye’nin yüzde 89 seviyesindeki borç yükü sayesinde mali manevra alanına sahip olduğunu belirtti. Öte yandan düşük gelirli ülkelerin ciddi bir çıkışsızlıkla karşı karşıya olduğunu belirten Erdoğan, bu ülkelerin yüksek finansman maliyetleriyle daralan bütçe imkânları arasında sıkıştığını ifade ederek, borç yeniden yapılandırma süreçlerinde adil ve eşitlikçi yaklaşımların benimsenmesini desteklediklerini açıkladı. Bu kapsamda Türkiye’nin G20 ortak çerçevesi yönünde katkı sunduğu Gana ve Etiyopya süreçlerinde kaydedilen ilerlemeyi olumlu bulduklarını belirten Erdoğan, daha kapsayıcı bir küresel ekonomik düzen için tüm G20 ülkelerine sorumluluklarını artırma çağrısını yineledi.