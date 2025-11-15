Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman’da düzenlenen toplu anahtar teslimi töreninde yaptığı konuşmada, ana muhalefet yönetimine yönelik eleştirilerde bulunarak, “Ana muhalefetin başındaki zat hem çok çirkin ifadelerle yolsuzluk iddialarının üzerine giden herkesi hedef alıyor. Öyle bir faşizm ki; aykırı tek bir görüş, fikir ve söze tahammülleri yok. Sözlerinde ne bir nezaket ne bir tutarlılık var. Her gün bir yalanı ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.

6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerde tamamlanan konutların toplu teslimi için Adıyaman’a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanından tören alanına geçerken yoğun ilgiyle karşılandı. Erdoğan, konuşmasının ardından Adıyaman genelinde ve ilçelerde yapımı biten konutların anahtarlarını canlı bağlantılarla hak sahiplerine ulaştırdı. Konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i de hedef alan Erdoğan, siyasi dilin seviyesinin düştüğünü ve yargı üzerinde baskı kurulmaya çalışıldığını dile getirdi.

“350 bininci konutun anahtar teslimi…”

Depremden etkilenen 11 şehirde 350 bininci konutun teslimine ulaştıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman ve diğer deprem bölgelerinde sürecin aralıksız sürdüğünü söyledi. Erdoğan, vatandaşları mümkün olan en kısa sürede yeni yuvalarına kavuşturmak için çalıştıklarını vurgulayarak, “Bizim millete, ülkeye ve Adıyaman’a hizmet etmekten başka gayemiz yok… 11 ilimizde yapımını tamamladığımız 350 bininci yuvamızın anahtarını teslim etmenin gururunu yaşıyoruz” dedi.

“Deprem öncesi söz veren ana muhalefet partililer gözükmüyor”

Konuşmasında seçim öncesi deprem bölgesine ilgi gösteren muhalefet temsilcilerinin, seçimlerin ardından bölgeyi unuttuğunu ifade eden Erdoğan, AK Parti’nin ise bölgeden desteğini çekmediğini söyledi. Depremzede vatandaşa yönelik olumsuz davranışlara da değinen Erdoğan, bazı kesimlerin deprem felaketini siyasete malzeme yaptığını dile getirdi. Erdoğan, depremin üzerinden geçen iki yılda sadece Adıyaman’da 38 bini aşkın konut ve iş yerinin teslim edildiğini hatırlattı. Bunun yanında Türkiye genelinde bugün itibarıyla 45 bin 342 bağımsız bölümün daha hak sahiplerine verildiğini belirtti. Yıl sonuna kadar deprem bölgesinde toplam 453 bin konut ve iş yerinin tamamlanıp teslim edilmesinin hedeflendiğini söyledi.

“Sokak ağzı ile siyaset…”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında CHP yönetimini eleştirerek şu sözleri dile getirdi: “İş bilenin kılıç kuşananındır. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Hizmetlerimizle konuşuyoruz. Bizim boş işlerle boş tartışmalarla kaybedecek tek bir saniyemiz yok. Millete faydası olmayan sanal gündemler bizim umurumuzda değil. Ana muhalefetin başındaki zat hem çok çirkin ifadelerle yolsuzluk iddialarının üzerine giden herkesi hedef alıyor. Öyle bir faşizm ki aykırı tek bir görüş, fikir ve söze tahammülleri yok. Sözlerinde ne bir nezaket ne bir tutarlılık var. Her gün bir yalanı ortaya çıkıyor. Çark ediyor, sürekli geri vitese takıyor. Yalan makinesi mi ana muhalefetin genel başkanı mı? Bir partinin genel başkanına o dil, üslup hiç yakışıyor mu? Sokak ağzı ile siyaset yapar mı? Oradan oraya sürükledi CHP’li vatandaşlarımıza her gün konuşuyor. Mikrofon elinden hiç eksik olmuyor, ne demek istediğini anlayan var mı? Yolsuzlukları savunmak dışında yaptığı bir şey var mı? Suç örgütü yakayı ele verdiğinden bu zamana çıkıyor, her gün yargı mensuplarına hakaret ediyor.”

“Biz sadece işimize bakıyoruz”

“Yargıyı siyasallaştırmanın hukuki davaları, güncel siyasete meze etmenin milletin kesesinden zenginleşenler dışında kime ne faydası olacak” sözleriyle devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “CHP Genel Başkanının siyasi olgunluktan uzak bu duruşu en fazla CHP’li vatandaşlarımızı üzmektedir. Nereden tutsanız elinizde kalan hayal kırıklığı yaşatan, zavallı zayıf bir karakterle karşı karşıyayız. Milletin milyarlarca lirasını talan eden, belediyeleri talan eden aklama çalışmaları ile ilgilenen bu şahıslarla ilgilenmiyoruz. Zavallı halleri ile ilgilenmiyoruz. Biz sadece işimize bakıyoruz. Milletimize verdiğimiz sözleri ne pahasına olursa olsun tutmaya çalışıyoruz.”

Törenin ardından anahtarlar teslim edildi

500 bin sosyal konut projesine gelen yoğun başvurulara değinen Erdoğan, deprem bölgesindeki çalışmaların aralıksız devam ettiğini ve Adıyaman’a da 5 bin sosyal konut kazandırılacağını belirtti. Erdoğan, yakın zamanda tüm hak sahiplerinin yeni evlerine kavuşacağını ifade etti. Törenin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar ve protokol üyeleriyle birlikte konutların anahtar teslimini gerçekleştirdi.