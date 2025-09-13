A Erkek Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde güçlü rakibi Yunanistan’ı 94-68 gibi net bir skorla mağlup ederek finale yükseldi.

Ay-yıldızlı ekibin gösterdiği üstün performans, hem salonda hem de ekran başında milyonlara büyük sevinç yaşattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tebrik

Maçın bitiş düdüğünün ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla milli takımı arayarak kutlama mesajı iletti. Erdoğan, özellikle Başantrenör Ergin Ataman ve oyunculara ayrı ayrı teşekkür ederek “Gerçekten çok çok mutlu olduk. Bize bu mutluluğu yaşattığınız için başta siz, Hidayet, bütün sporcu kardeşlerimin gözlerinden öpüyorum. Tebrik ediyorum, sağ olun var olun” ifadelerini kullandı.

Alkışlarla karşılık verdiler

Cumhurbaşkanı’nın sözleri, salonda büyük coşkuyla karşılandı. Milli oyuncular, Erdoğan’ın desteğine alkışlarla yanıt verdi.

Finalin adı Türkiye - Almanya

A Milli Basketbol Takımı, namağlup şekilde finale yükseldi. Milliler, finale gelene kadar oynadığı 8 karşılaşmayı da kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Final maçı 14 Eylül Pazar günü saat 21.00’de Almanya ile oynanacak.