Son Mühür- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Adalet Komisyonu’na sunulacak çalışmanın detaylarını paylaştı. Tunç, paketin bilişim suçları ve çocuk yaşta işlenen suçlara ilişkin düzenlemeler içerdiğini vurgularken, sürücülere yönelik getirilecek yeni yaptırımların da dikkat çekici olduğunu belirtti.

Trafikte yeni suçlar

Tunç’un aktardığına göre, trafikte “yol kesme” veya “sürücü ve araca saldırı” gibi eylemler ayrı bir suç başlığı altında değerlendirilecek. Bu tür ihlallerde bulunan sürücülere kademeli olarak artan sürelerde ehliyet iptali uygulanacak.

B sınıfı ehliyet sahiplerine yeni kurallar

Düzenlemede otomobil ve hafif ticari araçları kapsayan B sınıfı ehliyet sahiplerini ilgilendiren yeni yaptırımlar da yer alıyor. Buna göre, beş yıl içerisinde üç kez alkollü araç kullanan veya test yapılmasını reddeden sürücülerin ehliyetleri daha uzun sürelerle iptal edilecek. Mevcut sürelerin yarı oranında artırılması planlanıyor.

Plaka değişikliklerine sıkı denetim

Araç plakalarında yapılan değişikliklere yönelik cezalar da artırılacak. Plakanın okunmasını zorlaştıracak müdahalelerde bulunan sürücülere daha yüksek adli para cezaları uygulanacak. Ayrıca geçici süreyle ehliyet iptali de gündeme gelecek.

Başka bir araca ait tescil plakasının kullanılması durumunda ise sürücü belgesi doğrudan iptal edilecek. Bu ihlalde kullanılan araç da trafikten men edilecek.