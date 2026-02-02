Son Mühür - Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 500 bin konut kura sonuçları, bakanlık tarafından açıklanan takvim doğrultusunda il il duyurulmaya devam ediyor. 31 Ocak itibarıyla kurası tamamlanan il sayısı 43’e yükselirken, şimdi gözler yeni takvim kapsamında 2–8 Şubat tarihleri arasında açıklanacak sonuçlara çevrildi. Vatandaşlar, hangi ilde kuraların ne zaman yapılacağını ve sonuçların ne zaman ilan edileceğini merak ediyor. İşte il bazında TOKİ kura sonucu sorgulama ekranı bilgileri.

Yüzyılın Konut Projesi kura sonuçları ne zaman?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen süreçte, başvuruların tamamlanmasının ardından hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri 29 Aralık’ta başladı ve 27 Şubat’a kadar sürecek.

Bugüne kadar Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Aksaray, Ordu, Karabük, Samsun, Nevşehir ve Bartın’da sosyal konutların hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

Yarın Elazığ’daki projeler için kura çekimi yapılacak. Bu çekimin ardından kurası tamamlanan il sayısının 44’e yükselmesi bekleniyor.

Yüzyılın Konut Projesi il il kura sonuçları

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı kura sonuçları, her ilin çekimi tamamlandıktan sonra ilgili ilin kendi kura sayfası üzerinden duyuruluyor. Hak sahibi belirleme sürecinde asil ve yedek listeler il bazında yayımlanırken, kırmızı renkle işaretlenen illere tıklayarak “kura sonucu” ekranından ilgili ilin sonuçlarına ulaşılabiliyor.

Yüzyılın Konut Projesi kura takvimi belli oldu

2 Şubat 2026 Pazartesi Elazığ'da,

3 Şubat 2026 Salı Kayseri'de

4 Şubat 2026 Çarşamba Kırşehir'de,

5 Şubat 2026 Perşembe Afyonkarahisar'da

6 Şubat 2026 Cuma Osmaniye'de

8 Şubat 2026 Pazar Kırıkkale'de gerçekleştirilecek.

İstanbul, Ankara ve İzmir kuraları belli oldu mu?

İstanbul, Ankara ve İzmir için kura takvimi henüz Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanmadı. En fazla konutun yer aldığı bu üç büyükşehirde yapılacak çekimlerin tarihleri merak konusu olurken, kura programının TOKİ’nin ilan edeceği resmi takvim doğrultusunda ilerleyeceği bildirildi.