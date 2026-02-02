Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2025 verilerini değerlendirdi. Türkiye’nin kıtaların kesişim noktasındaki coğrafi konumunun havacılık politikalarına doğru şekilde yansıtıldığını belirten Uraloğlu, dört saatlik uçuş mesafesinde 1,5 milyar nüfusa sahip 67 ülkeye erişim avantajı bulunduğunu ifade etti.

Hava ulaştırma anlaşmaları 175’e çıktı

Uraloğlu, 2003 yılında 81 olan hava ulaştırma anlaşması sayısının 2025 itibarıyla 175’e yükseldiğini açıkladı. 2025 yılında 24 ülke ile müzakere gerçekleştirildiğini belirten Uraloğlu, bu kapsamda Leeds, Newcastle, Bristol, Cork, Port Sudan, Sevilla ve Phnom Penh’e uçuş başlatıldığını söyledi. 2002’den bu yana 700’ü aşkın müzakere yapıldığı kaydedildi.

Havacılık işletmelerinde büyük artış

2003 yılında 159 olan toplam havacılık işletmesi sayısı, yüzde 187 artışla 2025’te 457’ye ulaştı. Bu dönemde 14 havayolu işletmesi, 46 hava taksi işletmesi, 102 genel havacılık işletmesi ve 71 balon işletmesi faaliyet gösterdi. Ayrıca 13 çok hafif hava aracı işletmesi, 165 bakım kuruluşu ve 46 yer hizmeti kuruluşu hizmet verdi.

Uçak filosu beş kat büyüdü

Bakan Uraloğlu, 2003’te 162 olan yolcu ve kargo uçağı sayısının, 2025 sonu itibarıyla yüzde 394 artışla 800’e yükseldiğini açıkladı. Yolcu ve kargo uçakları, hava taksiler, genel havacılık araçları, balonlar ve çok hafif hava araçları dahil toplam hava aracı sayısı 2 bin 218’e çıktı.

Koltuk kapasitesi yaklaşık 6 kat arttı

2003 yılında 27 bin 599 olan toplam koltuk kapasitesi, 2025’te 157 bin 785’e ulaştı. Uraloğlu, bu artışın iç ve dış hatlarda erişilebilirliği güçlendirdiğini ve yolcu taşımacılığında sürdürülebilir büyümenin altyapısını oluşturduğunu belirtti.

Kargo kapasitesinde 9,5 katlık büyüme

Hava kargo taşımacılığının stratejik önem kazandığını ifade eden Uraloğlu, 2003’te 302 bin 737 kilogram olan toplam kargo kapasitesinin 2025’te 2 milyon 902 bin 725 kilograma yükseldiğini söyledi. Böylece 23 yılda yaklaşık 9,5 katlık artış sağlandı.

Lisanslı personel sayısı 26 bin 888’e ulaştı

Sektörün insan kaynağındaki gelişime de değinen Uraloğlu, 2025 yılı itibarıyla toplam 26 bin 888 lisanslı personelin görev yaptığını açıkladı. Pilot sayısı bir yılda yüzde 10 artışla 17 bin 910’a, lisanslı teknik personel sayısı ise yüzde 8 artışla 8 bin 978’e yükseldi.