Son Mühür- Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump ile gerçekleştirdikleri görüşmenin Türk-Amerikan ilişkileri açısından tarihi nitelik taşıdığını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

“Beyaz Saray’da Sayın Trump ve heyeti tarafından gayet iyi ağırlandık. Washington’dan memnun ayrılıyoruz. Atılan çamurlarla kirletilemeyecek kadar güzel bir ziyaretti. Samimi, yapıcı ve verimli bir atmosferde görüştük. Sayın Trump ile ilişkimiz geçmişten bu yana çok iyi. Bu durumun Türk-Amerikan ilişkilerine olumlu yansıyacağına inanıyorum.”

Erdoğan, tek bir görüşmede tüm sorunların çözülmesinin mümkün olmadığını, ancak temasların birçok konuda ilerleme sağladığını belirtti.

100 Milyar dolarlık ticaret hedefi

Erdoğan, görüşmede ekonomi gündeminin öne çıktığını dile getirerek, “İki ülkenin ticaret hacmi ve potansiyeli ortada. 100 milyar dolarlık ikili ticaret hedefimiz var ve bunu gerçekleştirecek politik iradeye sahibiz” dedi.

Cumhurbaşkanı ayrıca, ticaret ve yatırımların yanı sıra Gazze’deki insani kriz ile Suriye konusunun da ele alındığını aktardı. Trump’ın küresel barış vizyonunu desteklediğini belirten Erdoğan, “Akan kanın durması noktasında iki tarafta da mutabakat söz konusu” ifadelerini kullandı.

"Çocukların öldüğü tablo güvenlik gerekçesiyle açıklanamaz”

Gazze’deki durumun da masaya yatırıldığını söyleyen Erdoğan, Trump’ın görüşmede çatışmaların son bulması gerektiğini dile getirdiğini aktardı. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

“Gazze’de ve Filistin’in tamamında önce ateşkese, ardından kalıcı barışa nasıl ulaşılabileceğini anlattık. İki devletli çözümün kalıcı barışı sağlayacak tek formül olduğunu vurguladık. Trump da mevcut durumun sürdürülemez olduğunun farkında. Çocukların, kadınların ve masum sivillerin hayatını kaybettiği bir tabloyu güvenlik gerekçesiyle açıklamak mümkün değil.”

Türkiye’nin Gazze konusunda çabalarını sürdüreceğini belirten Erdoğan, “Kimsenin şüphesi olmasın; Gazze’ye kalıcı ve adil barış gelene kadar bu meseleyi gündemde tutmaya devam edeceğiz” dedi.

“New York’un devamı niteliğinde bir buluşma”

Cumhurbaşkanı, Beyaz Saray’daki görüşmenin New York’ta yapılan toplantıların devamı olduğunu belirtti. Erdoğan, hem Trump’ın hem de bölgedeki diğer liderlerin kalıcı barış için irade gösterdiğini, Türkiye’nin bu süreçte elinden gelen tüm adımları atacağını söyledi.