Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk olarak, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile görüştü. Görüşmede, Türkiye-Suriye ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı bildirildi. Tarafların iş birliği ve bölgesel istikrar konularında görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

Erdoğan, görüşmelerinin ikinci ayağında ABD İş Konseyi Başkanı ve Chobani CEO’su Hamdi Ulukaya ile bir araya geldi.

Macron ile ikili görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York temasları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de görüştü. İki lider, Türkiye-Fransa ilişkileri ve uluslararası gündeme dair gelişmeleri ele aldı.

Erdoğan İklim Zirvesi’nde konuşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın New York programındaki bir diğer önemli başlık ise İklim Zirvesi. Erdoğan’ın zirvede küresel iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir enerji ve çevre dostu politikalar üzerine bir konuşma yapması bekleniyor.