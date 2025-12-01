Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"Güvenlik adası olma vasfını hamdolsun muhafaza ediyoruz!"

Dünyanın geçtiği dönemden bahseden Erdoğan, "Türkiye’nin içinde yer aldığı bölge, şairin ‘akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader’ anlamını bulan sürecin tam ortasındadır. Daha önceki konuşmalarımda yaklaşan küresel bir kasırgadan bahsetmiş, bunun farklı kıtalarda taşları yerinden oynatacağına dikkat çekmiştim. Türkiye’nin bu kasırgayı suhuletle yönetecek imkân ve kabiliyetlere sahip olduğunu da dile getirmiştim. Dünya kırılgan bir dönemden geçiyor. 2025 yılı itibarıyla çalışkan liyakatlı kadrolarla Türkiye sürecin üstesinden geliyor.

Güvenlik adası olma vasfını hamdolsun muhafaza ediyoruz. Muhalefetin karşı çıkmasına rağmen son 23 yılda ülkemize her alanda kazandırdığımız güçlü altyapının değerini bugün çok daha iyi anlıyoruz. Biraz da finansman imkânlarının bol olduğu dönemlerde yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirdiğimiz Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, Osman Gazi Köprüsü, İzmir Otoyolu ve Çanakkale Köprüsü gibi pek çok projenin stratejik önemi bugün ortaya çıkıyor." dedi.

"Dünya havacılık tarihinde bir ilke hafta sonu imza attı!"

"Biz bu eserleri yıllardır kullanıyoruz; milletimiz bunlardan yıllardır istifade ediyor. Bu yatırımlar Türk ekonomisine milyarlarca liralık katma değer sağlıyor. Sadece ulaştırmada değil, savunma sanayinden sağlığa birçok alanda da benzer bir tablo söz konusudur. En son koronavirüs salgını döneminde şehir hastanelerimizin nasıl hayat kurtardığını hep beraber gördük. İnsansız savaş uçağımız Kızıl Elma, dünya havacılık tarihinde bir ilke hafta sonu imza attı. Yani her alanda bu dinamizmi, bu atılımı yaşıyoruz.

Şunu da büyük bir gururla ifade etmek isterim: Şayet biz siyaseti yapılan her işe kulp takmak olarak gören müzmin muhaliflere itibar etseydik, bu muhteşem eserlerin hiçbirini ülkemize kazandıramazdık. Eser ve hizmet siyasetimizle Türkiye’yi tarihinin en büyük yatırımlarıyla buluşturduk. 238 milyar dolar olan millî gelirimizi yıllık bazda 1,5 trilyon dolara çıkardık. 2028 için hedefimiz, 1,9 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşmaktır.

Bugün TÜİK tarafından yüzde 3,7 olarak açıklanan üçüncü çeyrek büyüme rakamları, doğru yolda olduğumuzu göstermiştir. Türkiye ekonomisi kesintisiz büyüme trendini 21 çeyreğe taşımıştır. Büyüme rakamlarının ülkemiz ekonomisi için hayırlı olmasını diliyorum. Sadece ekonomi ve yatırımlarda değil, temel hak ve özgürlüklerde de çok büyük ilerlemeler kaydettik. Reform hamlelerimizle, yıllardır millî iradenin tepesinde ‘Demokles’in kılıcı’ misali sallanan vesayete son verdik. Milletimize, zaten anasının ak sütü gibi helal olan haklarını teslim etmenin yanı sıra demokrasimizin standartlarını yükselttik."

"En büyük engellerden birini ortadan kaldıracağız!"

Terörsüz Türkiye süreci hakkında da konuşan Erdoğan, "Gezi olayları ve 15 Temmuz ihaneti gibi bağımsızlığımıza yönelik kökü dışarıda gelişmeleri milletimizle birlikte bozguna uğrattık. Terörün her çeşidiyle mücadelede tarihî nitelikte başarılar elde ettik. Şimdi bu mücadeleyi taçlandırmak amacıyla hassas bir süreç yürütüyoruz. Terörsüz Türkiye süreciyle, ekonomik şahlanışımızın, huzurumuzun ve kardeşliğimizin önündeki en büyük engellerden birini ortadan kaldırmanın samimi çabası içerisindeyiz. Şunu herkesin, özellikle kan ve kaos tüccarlarının bilmesini isterim: Biz, ihtirasları boylarını aşanların aksine, kökleri çok eskiye uzanan kadim bir devlet geleneğine sahibiz. Merkezinde bulunduğumuz bu coğrafyada tam bin yıldır istiklaline halel getirmeden özgürce yaşayan nadir milletlerden biriyiz. Aynı şekilde biz, ayağına çelme takılınca, yoluna engel konulunca, önü kesilince girdiği yoldan dönecek bir millet de değiliz.

Tehditler karşısında ürkecek tehdit diline boyun eğecek bir devlet millet ülke değiliz. Türkiye hedeflerine er ya da geç ulaşacaktır. Tarihimiz bunun sayısız örnekleriyle doludur. Bir kez daha altını çizerek ifade etmek isterim ki; Kürt kardeşlerimizle, Arap kardeşlerimizle ve bölgemizdeki diğer tüm dost ve kardeş topluluklarla kalplerimiz tam bin yıldır beraberdir. İnşallah gelecekte de birlikte atmaya devam edecektir. İster Sünni, ister Şii olsun; ister Kürt, ister Arap, ister Türkmen olsun… Allah korusun, yarın birimizin başı dara düştüğünde başkalarının değil, yine birbirimizin kapısını çalacağız, yine birbirimize sığınacağız. Ev sahibi olduğumuz bu coğrafyada daha nice asırlar boyunca kardeşçe, kader birliği içinde yan yana yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

"Kör şiddete doymuştur!"

"Bu hakikati ne dönemsel hesaplar değiştirebilir ne de bölgemize dışarıdan monte edilenlerin pervasızlıkları gölgeleyebilir. Coğrafyamız artık kana, çatışmaya, teröre, komşunun komşuyu kırdığı kör şiddete doymuştur. Biz meselelere işte bu pencereden bakıyoruz. Türkiye olarak 86 milyon vatandaşımız için ne istiyorsak sınırlarımızın ötesindeki tüm kardeşlerimiz için de aynı iyilikleri murat ediyoruz. Bizi birbirimize düşürerek hepimize kaybettirmek isteyen kaos ve katliam şebekelerine karşı, kardeşlikle hep birlikte kazanmayı savunuyoruz.

Bu coğrafyada geleceğine güvenle bakmak isteyen herkes için başka bir yol, başka bir çare, başka bir yöntem yoktur ve olamaz. Umuyor ve inanıyorum ki Terörsüz Türkiye süreciyle bölgemizde tesis edeceğimiz kardeşlik kuşağı, bütün kirli hesapları altüst edecek, asırlık oyunları bozacak ve yeni bir dönemin kapılarını açacaktır. Tahriklere kapılmadan, provokasyonlara aldanmadan, öfkenin diline teslim olmadan bu kuşağın kuvveden fiile çıkması için samimiyetle çalışacağız. Hiç kimsenin kuşkusu ve endişesi olmasın: 86 milyon omuz omuza, gönül gönüle verecek, birlikte çalışacak ve 21. yüzyılı Türkiye Yüzyılı hâline inşallah hep birlikte getireceğiz."

"Önemine yeniden vurgu yaptık!"

Papa 14. Leo'nun ziyaretine de değinen Erdoğan, "27 Kasım’da Katolik dünyasının ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ve beraberindeki heyeti Ankara’da ağırladık. Görüşmelerimizde aile kurumuna yönelik tehditler başta olmak üzere ortak gündemimizde yer alan meseleleri değerlendirdik. Birleşmiş Milletler çatısı altında 160 üyeye ulaşan Medeniyetler İttifakı girişiminin önemine yeniden vurgu yaptık.

Batı’da son dönemde tırmanışa geçen İslam düşmanlığı da gündemimizin ön sıralarındaydı. Gazze’de İsrail’in camileri, okulları, hastane ve kiliseleri hedef alan insanlık dışı saldırılarını dile getirdik. Papa 14. Leo’nun Filistin meselesindeki ilkeli duruşlarını takdirle karşıladığımızı ifade ettik. Bizim de katkımızla sağlanan ateşkesin korunması, insani yardımların bölgeye ulaştırılması konusundaki hassasiyetimizi kendilerine aktardık.

Şu bir hakikattir ki, millet olarak ve ülke olarak farklı kimlik ve inançları barış içinde yaşatmak noktasında eşsiz bir tecrübeye sahibiz. Bizi diğer ülkelerden ayıran en önemli özelliklerimizden biri budur. İçinde bulunduğumuz dönemde bu vasfımızın, bu birikimimizin son derece kıymetli olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Gemilerin vurulması gündemdeydi!

"Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın Karadeniz’deki seyir-sefer güvenliğini tehdit eder boyuta geldiği görülüyor. Cuma günü münhasır ekonomik bölgemizde ticaret gemilerinin hedef alınması, endişe verici bir tırmanmayı işaret ediyor. Kendi münhasır bölgemizde seyir, can ve çevre emniyetini tehdit eden bu saldırıları hiçbir şekilde mazur göremeyiz. Bu tarz durumlarla ilgili tüm taraflara gereken uyarıları yapıyoruz. Savaşı bitirmeye dönük son haftalardaki hareketliliği de yakından takip ediyor; gerekli katkıyı yapmaya hazır olduğumuzu her fırsatta ifade ediyoruz."