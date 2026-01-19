Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı 3. Pist, Yeni Kule ve Tamamlayıcı Tesisler Açılış Töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin havacılık alanındaki büyümesine dikkat çekti. Erdoğan, yeni yatırımlarla birlikte uçuş ve yolcu trafiğinde önemli bir ivme yakalanacağını vurguladı.

“Ankara’mıza hayırlı olsun”

Konuşmasına başkent Ankara’yı selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışı yapılan projelerin hayırlı olmasını diledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na teşekkür eden Erdoğan, Esenboğa Havalimanı’nda hayata geçirilen yeni yatırımların Türkiye’nin havacılıktaki başarısını daha da yukarı taşıyacağını ifade etti.

“23 yıldır eser ve hizmet siyasetinden taviz vermedik”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümet olarak 23 yıldır milletin emanetini taşımanın sorumluluğuyla hareket ettiklerini belirterek, “Bütün gayretimiz milletimizin başının öne eğilmemesi içindir” dedi.

Sağlıktan eğitime, savunmadan ulaşıma kadar birçok alanda devasa yatırımlara imza attıklarını söyleyen Erdoğan, Türkiye’nin artık takip eden değil, takip edilen bir ülke konumuna geldiğini vurguladı.

Türkiye, 4 saatlik uçuşla 67 ülkenin merkezinde

Türkiye’nin stratejik konumuna dikkat çeken Erdoğan, 4 saatlik uçuş süresiyle 67 ülkenin merkezinde yer alındığını hatırlattı.

Bu avantajın en iyi şekilde değerlendirildiğini belirten Cumhurbaşkanı, son 23 yılda yapılan yatırımlarla Türkiye’nin dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri haline geldiğini söyledi.

Aktif havalimanı sayısı 58’e çıktı

Havacılıkta gelinen noktayı rakamlarla anlatan Erdoğan, 2002 yılında 26 olan aktif havalimanı sayısının bugün 58’e yükseldiğini, bu sayının yakın zamanda 60’a çıkarılacağını açıkladı.

Dış hatlarda 50 ülkede 60 nokta olan uçuş ağının ise 156 noktaya ulaştığını belirtti. İç ve dış hatlarda seyahat eden yolcu sayısının 247 milyonu aştığını kaydetti.

Esenboğa’da yolcu trafiği yüzde 159 arttı

Esenboğa Havalimanı’nın geçmişteki durumunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan yatırımlarla havalimanının “halkın limanı” haline getirildiğini söyledi.

Erdoğan, Esenboğa’daki yolcu trafiğinin yüzde 159 arttığını belirterek, yıllık 20 milyon olan yolcu kapasitesinin 30 milyona çıkarılacağını açıkladı.

“Avrupa’da üçüncü, dünyada yedinci sıradayız”

Türkiye’nin yolcu sayısı bakımından Avrupa’da üçüncü, dünyada ise yedinci sıraya yükseldiğini ifade eden Erdoğan, İstanbul Havalimanı’nın da Avrupa’da ikinci, dünya genelinde yedinci sırada yer aldığını hatırlattı. Esenboğa Havalimanı’ndaki yeni yatırımların Ankara ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

“Devletin kasasından tek kuruş çıkmadan yapıldı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa’daki projelerin devletin kasasından tek bir kuruş çıkmadan gerçekleştirildiğini vurgulayarak, açılışı yapılan her yatırımda iktidar ile muhalefet arasındaki vizyon farkının net şekilde ortaya çıktığını söyledi.