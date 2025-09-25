Hem Türkiye hem de ABD tarihi bir zirveye tanıklık etti. ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beyaz Saray'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin ardından Oval Ofis'te Şeref Defteri'ni imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmenin ardından şeref defterini imzalarken ABD Başkanı Donald Trump'ın sandalyesini çektiği anlar dikkat çekti. O görüntü, kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündemine oturdu.

Büyükelçi'den olumlu mesajlar!

ABD'nin Ankara büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, görüşmenin ardından olumlu mesajlar verdi. Barrack, toplantıyı efsanevi olarak değerlendirdi. Ayrıca; F-35 konusu için de "Bunu yakında öğreneceksiniz." dedi. Ek olarak, "Şara ve SDG başkanı Abdi şu anda Mart anlaşmasını canlandırıyor" ifadelerini kullandı.