Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da bir araya geldi. İki lider arasındaki görüşme, yaklaşık 2 saat 18 dakika sürdü. Görüşmenin ardından ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kapıya kadar gelerek uğurladı. Normalde protokol gereğince sadece müdür gönderilirken, Trump'ın kendisi gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uğurlaması dikkat çekti.

Harika bir görüşme!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet Beyaz Saray'dan ayrılırken, ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'ın önünde bekleyen gazetecilere dönerek “harika bir görüşme” yaptıklarını söyledi. Buna ek olarak; bakanlar ile teker teker konuşuldu ve görüşme beklenenden uzun sürdü. İlk izlenimlere göre ise görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.