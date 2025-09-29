Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımındaki ana gündem maddesi sanal kumar ve yasa dışı bahis oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda bu konunun ele alındığını belirtti.

"Kapsamlı eylem planını gözden geçirdik!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnternetin ve akıllı cep telefonlarının günlük hayatımızın vazgeçilmezleri haline gelmesiyle sanal kumar ve bahis sorunu da büyümeye başladı. Bugünkü Kabine Toplantımızda Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz’ın riyasetinde hazırlanan kapsamlı eylem planını gözden geçirdik. Dijital âlemin kontrolsüzlüğü işimizi zorlaştırsa da sanal kumar ve yasa dışı bahis meselesinin üzerine tüm kapasitemizle gideceğiz.

Siyaset üstü bir konu olarak gördüğümüz bu meselede herkesin, toplumun tüm kesimlerinin desteğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.