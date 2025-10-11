Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize ve Trabzon’u kapsayan 3 günlük Karadeniz programı kapsamında bugün Ayder Yaylası’nı ziyaret etti. Helikopterle Çamlıhemşin ilçesindeki yaylaya geçen Erdoğan, bölge halkıyla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.
Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan’ın adını taşıyan termal tesisin açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından tesisi gezen Cumhurbaşkanı, yetkililerden bilgi aldı.
Rize’deki temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayder ziyaretinin ardından kent merkezine geçerek AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına katılacak.
Kaynak: iha