Konuşmasında forumun düzenlenmesinde emeği geçen Ticaret Bakanlığı, DEİK ve diğer kurumlara teşekkür eden Erdoğan, 2016 yılında ilki gerçekleştirilen forumun bugün Afrika’nın dört bir yanından katılımcıların desteğiyle somut projelere dönüşen bir platform haline geldiğini söyledi.

Erdoğan, “Afrika’nın farklı ülkelerinden gelen misafirlerimiz, ülkelerindeki yatırım ortamını Türk iş dünyasına tanıtma fırsatı buldu. Bu sayede ticari ilişkilerimizin geleceği adına güçlü bir sinerji doğdu. Yeni dostlukların, yeni ortaklıkların kalıcı olmasını diliyorum.” dedi.

“Türkiye’nin kapısı tüm yatırımcılara açık”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin yatırım açısından güvenli ve açık bir ülke olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Hızla büyüyen ekonomisiyle, gelişen yatırım ortamıyla Türkiye’nin kapısı dünyanın her bölgesinden yatırımcılara ardına kadar açıktır. Devletimizin ilgili tüm kurumları, ülkemize huzurla yatırım yapmak isteyen herkese destek vermeye hazırdır.”

Erdoğan, Türkiye’nin yatırım politikalarının “eşitlik, karşılıklı saygı ve kazan-kazan” ilkeleriyle yürütüldüğünü vurguladı.

Afrika yılı ile başlayan güçlü bağ

Cumhurbaşkanı, 2005 yılının Türkiye’de Afrika yılı ilan edilmesiyle ilişkilerde yeni bir sayfa açıldığını anımsatarak, “O günden bu yana 20 yılda el ele, gönül gönüle vererek ilişkilerimizi hayal dahi edilemeyecek bir seviyeye taşıdık.” dedi.

Erdoğan, Türkiye-Afrika ilişkilerinin bugün stratejik ortaklık düzeyine ulaştığını ve bunun ortak çabaların sonucu olduğunu ifade etti. Ayrıca Türkiye’nin Afrika Birliği’ndeki gözlemci statüsünün 20’nci yılını kutladığını belirtti.

Dördüncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi yolda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek yıl Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi’nin 4’üncüsünün düzenleneceğini duyurdu. Hazırlıklarına başlanan bu zirvenin Afrika kıtasının kalkınması ve refahına katkı sağlayacak yeni bir dönüm noktası olacağını ifade etti.

“Gazze’nin yeniden ayağa kalkması gerekiyor”

Ekonomik göstergelere de değinen Erdoğan, “Merkez Bankası rezervimiz 27 milyar dolardan 189,7 milyar dolara yükseldi. İhracatımız 36 milyar dolardan 270 milyar dolara ulaştı.” bilgisini paylaştı.

Türkiye’nin milli gelire oranla en fazla insani yardım yapan ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Erdoğan, “Nerede olursa olsun ihtiyaç sahiplerinin yaralarını sarmak için koşturuyoruz.” dedi.

Gazze konusuna da değinen Erdoğan, “İsrail’in kötü sicili dolayısıyla tedbiri ve temkini elden bırakmıyoruz. Gazze’nin süratle yaralarını sarmaya ve yeniden ayağa kalkmaya ihtiyacı var.” ifadelerini kullandı.

“Sudan’da akan kanın durması insanlık görevidir”

Sudan’daki iç savaşla ilgili olarak da Erdoğan, “Ülkede önce ateşkesin sağlanmasını, ardından kalıcı barışın tesis edilmesini arzu ediyoruz. Ancak uluslararası toplum Sudan’daki trajediye yeterince eğilmiyor.” dedi.

Batı dünyasının Afrika’daki çatışmalara kayıtsız kaldığını belirten Erdoğan, “Sudan’da akan kanın durması hepimizin insanlık görevidir.” sözleriyle konuşmasını tamamladı.