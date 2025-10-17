Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), tarihinde ilk kez resmi sosyal medya hesabından Kürtçe bir paylaşım yaptı. Meclis’in X hesabında, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un sözleri Kürtçe olarak yayımlandı.

Paylaşımda, Kurtulmuş’un Dicle Üniversitesi 2025–2026 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde dile getirdiği “Birlikte olalım kalp kalbe, el ele; aramızda barış olsun” ifadeleri Kürtçe “Bi hev re bibin dil bi dil, dest bi dest; aştî li nav me ra best” cümlesiyle paylaşıldı.

Bu paylaşım, TBMM’nin resmi kanallarında ilk kez Kürtçe bir ifadeye yer verilmesi açısından dikkat çekti.

Ancak aynı dönemde Meclis kürsüsünde Kürtçe konuşan milletvekillerinin mikrofonlarının kapatılması, kamuoyunda “çifte standart” tartışmalarını da beraberinde getirdi.