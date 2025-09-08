Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi.

Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayiinden enerji yatırımlarına, deprem bölgesindeki çalışmalardan gençlere yönelik destek paketlerine kadar birçok başlıkta önemli açıklamalarda bulundu.

Oğul Bey Teknoloji Üssü’nün temel atma töreni gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi’nde yapılan yatırımlara dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 460 milyon dolar değerindeki 47 araçtan oluşan Çelik Kubbe sistemlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine katıldığını söyledi.

Ayrıca 280 milyon dolar değerindeki 14 kritik tesisin açılışı yapılırken, 1,5 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilen ve 900 futbol sahasından daha geniş alana kurulan Oğul Bey Teknoloji Üssü’nün temel atma töreni gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu proje tamamlandığında bölgenin en ileri savunma teknolojileri merkezlerinden biri olacak” dedi.

“Çelik kubbe 86 milyona hizmet edecek”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma projeleri üzerinden yapılan eleştirileri sert sözlerle yanıtladı: “Çelik Kubbe vatandaşı değil yandaşı koruyacak diyecek kadar gözünü nefret bürümüş bir güruhun varlığı, ülkemizin güvenliği noktasında kaygı verici bir ruh halidir. Bu sistem 86 milyon vatandaşımızın tamamını koruyacak.

Erdoğan, savunma sanayi yatırımlarının Türkiye’nin güvenliğini artırdığını ve ülkenin tamamına hizmet edecek şekilde planlandığını vurguladı.

"Türkiye su ürünleri yetiştiriciliğinde Avrupa’da birinci, dünyada 17’nci sırada"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Sinop’ta savunma sanayiiyle ilgili sözlerine değinen Erdoğan, “Allah aşkına şu ciddiyetsizliğe bakar mısınız” diyerek tepki gösterdi.

Erdoğan, su ürünleri sektöründeki büyümeyi hatırlatarak, “Türkiye su ürünleri yetiştiriciliğinde Avrupa’da birinci, dünyada 17’nci sırada. İhracatımız 2002’den bu yana 20 kat arttı” ifadelerini kullandı.

Sinop özelinde de ihracatın 25 ülkeye yapıldığını belirten Erdoğan, Türk somonunun üçte birinin bu şehirde üretildiğini söyledi.

"Şeytanın bacağını kıracağız"

Enerji yatırımlarına da değinen Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santrali’nin devreye alınmasıyla dışa bağımlılığın azalacağını ve 2053 net sıfır emisyon hedefine katkı sağlanacağını söyledi.

“Toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip Akkuyu devreye girdiğinde tabiri caizse şeytanın bacağını kıracağız” dedi.

Nükleer enerjiye yönelik muhalefeti eleştiren Erdoğan, karşı çıkışların “cehalet ya da art niyet” ürünü olduğunu ifade etti.

"Gazzeli mazlumların yanındayız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in saldırıları karşısında Türkiye’nin tutumuna dikkat çekerek, “Netanyahu hükümetinin zıvanadan çıktığı bu günlerde tüm imkanlarımızla Gazzeli mazlumların yanındayız” dedi.

Deprem bölgesinde 75 milyar dolarlık kaynak

Erdoğan, deprem bölgesindeki çalışmalar hakkında da bilgi verdi:

75 milyar doları aşkın kaynak kullanıldığını,

453 bin bağımsız bölümün yıl sonuna kadar teslim edilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Ekonomi ve OVP mesajı

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonu tek haneye düşürme kararlılığını yineledi. Orta Vadeli Program’ın (OVP) sadece rakamlar değil, aynı zamanda güveni artıran ve halkın refahını yükselten bir vizyon sunduğunu dile getirdi.

Kredi tutarı 250 bin TL’ye çıkarılacak

Kabine sonrası iki önemli müjdeyi paylaşan Erdoğan, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yuva kuracak gençlere verilen desteğin artırıldığını açıkladı:

2026 yılı itibarıyla çiftlerden her ikisinin de 18-25 yaş aralığında olması halinde kredi tutarı 250 bin TL’ye çıkarılacak.

Diğer durumlarda ise kredi tutarı 200 bin TL olacak.

Çocuk sahibi olan genç çiftlerin talepleri doğrultusunda her çocuk için geri ödemeler 12 ay ertelenebilecek.

"Bu sorun geleceğimizi de ilgilendiriyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, suça sürüklenen çocuklara ilişkin tehlikeye dikkat çekti. Organize suç örgütlerinin çocukları hedef aldığını belirterek, “Bu sorun geleceğimizi de ilgilendiriyor, el ele vererek çözmek zorundayız” dedi.

Ayrıca Türkiye’nin, Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni imzalayarak küresel farkındalık oluşturmayı hedeflediğini açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...