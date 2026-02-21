Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen ‘Külliye’de Ramazan’ etkinliklerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Program kapsamında kurulan kültür ve sanat stantlarını tek tek inceleyen Bakan Tekin, gençlerin ve ailelerin Ramazan coşkusuna ortak oldu. Ziyaret sırasında önemli açıklamalarda bulunan Tekin, Ramazan ayının sadece ibadet dönemi olmadığını, aynı zamanda binlerce yıllık toplumsal birliğimizi ve kültürel mirasımızı yarınlara taşıyan sarsılmaz bir köprü olduğunu dile getirdi.

"Ramazan bu toprakların ortak kardeşlik paydasıdır"

Anadolu coğrafyasında Ramazan’ın birleştirici gücüne vurgu yapan Bakan Tekin, bu mübarek ayın yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı özel bir zaman dilimi olduğunu ifade etti. Kendi yaşam tecrübelerinden örnekler veren Tekin, Anadolu’nun farklı renklerinin, inanç ve köken ayrımı gözetmeksizin aynı iftar sofrasının bereketini paylaştığını anlattı. Ramazan ayının ülkemizdeki huzur ve kardeşlik iklimini pekiştirdiğini belirten Bakan, bu manevi atmosferin Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı ile taçlanması temennisinde bulundu.

Bildiri tartışmalarında hukuki süreç sinyali

Eğitim kurumlarındaki Ramazan faaliyetlerini eleştiren ve "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" başlığıyla yayınlanan bildiriye imza atan 168 isim hakkında konuşan Bakan Tekin, söz konusu metnin ağır hukuki ihlaller barındırdığını savundu. Yapılan eleştirilerin bir hakaret boyutuna ulaştığını söyleyen Tekin, bu ifadelerin sadece şahsına değil, tüm eğitim camiasına ve Türk milletinin değerlerine yönelik bir saldırı olduğunu belirtti. Bu sebeple, bildiride imzası bulunanların toplumdan özür dilemesi gerektiğini ve konuyu yargıya taşımakta kararlı olduğunu ifade etti.

Bakan Tekin’den Özgür Özel’e gönderme: "Tavrım net"

Siyasi tartışmalara dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Bakan Yusuf Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik sert eleştirilerde bulundu. Kendi prensiplerinden ödün vermeyeceğini vurgulayan Tekin, "Ben Özgür Özel kadar midesi geniş bir adam değilim" diyerek, siyasi nezaket ve toplumsal ahlak vurgusu yaptı. Anadolu kültüründe küfür sayılan ifadelerin savunulmasını kabul edilemez bulduğunu dile getiren Bakan, hakaret içeren her türlü söyleme karşı hukuki haklarını sonuna kadar kullanacağını ve eğitimcilerin onurunu koruyacağını sözlerine ekledi.