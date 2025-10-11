AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu makamında ziyaret etti. Nezaket ziyaretine AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, Aydın Milletvekilleri Seda Sarıbaş ve Mustafa Savaş, MKYK Üyesi Mehmet Umut Tuncer ile Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler de katıldı.

Ziyarette Aydın’daki belediye çalışmaları ve projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Sırakaya, Başkan Çerçioğlu’nu Aydın’da gerçekleştirdiği başarılı hizmetlerden dolayı tebrik ederek, çalışmalarında başarılarının devamını diledi.

Başkan Çerçioğlu ise nazik ziyaretleri için teşekkür ederek, “Aydın ve Aydınlılar için durmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.