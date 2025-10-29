Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sabah saatlerinde Anıtkabir’i ziyaret etti. Cumhuriyet’in ilanının 102. yılı kapsamında düzenlenen törene, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, bakanlar, kuvvet komutanları ve yüksek yargı temsilcileri katıldı.

Erdoğan’dan Atatürk’ün mozolesine çelenk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet protokolüyle birlikte Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine geldi. Burada saygı duruşunun ardından mozoleye kırmızı-beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakıldı. Ardından İstiklal Marşı okundu ve Türk bayrağı göndere çekildi.

“Büyük ve güçlü Türkiye’yi emanet edeceğiz”

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Erdoğan, deftere şu ifadeleri yazdı:





“Türkiye Cumhuriyeti’ni, işaret ettiğiniz gibi medeniyetler seviyesinin de ötesine taşımak için tam bir kararlılıkla çalışıyoruz. Küresel ölçekte ülkemizin itibarını artırırken içeride yatırım ve kalkınma seferberliğimizi kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Hedeflerimize yaklaştıkça şahsımıza ve hükümetimize yönelik saldırıların cephesi genişliyor olabilir; fakat yolumuzdan dönmeyeceğiz. Allah’ın izni ve aziz milletimizin desteğiyle, büyük ve güçlü Türkiye’yi en kıymetli eseriniz olarak evlatlarımıza emanet edeceğiz. Ruhun şad olsun.”

Külliye’de tebrikleri kabul edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geçecek. Saat 13.00’te başlayacak programda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul edecek.

Akşam “29 Ekim Özel Programı”na katılacak

Günün ilerleyen saatlerinde Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu’nda düzenlenecek “29 Ekim Özel Programı”na katılacak. Programda Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına dair hedefler ve vizyon mesajlarının öne çıkması bekleniyor.