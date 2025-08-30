Son Mühür- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Büyük Zafer’in Türk milletinin bağımsızlık iradesinin simgesi olduğunu vurguladı.

“Milletçe gurur ve coşku içindeyiz”

İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan mesajında Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos’un Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek, “Tarihimizin altın sayfalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın gurur ve coşkusunu milletçe bir kez daha yaşamanın mutluluğu içindeyiz” dedi.

“Büyük Zafer Cumhuriyetimizin yolunu açtı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ordusunun vatan sevgisi ve milletin yekvücut iradesiyle kazanılan Büyük Zafer’in, esaret zincirlerini kırarak Cumhuriyet’in temellerini attığını ifade etti.

“30 Ağustos, yalnızca bir askeri zafer değil; aynı zamanda milletimizin yeniden dirilişinin, varoluş mücadelesinin ve ebedî istiklâlinin tescilidir” sözleriyle zaferin tarihsel önemini vurguladı.

“Mazlum milletlere umut oldu”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Zafer’in yalnızca Türk milleti için değil, tüm mazlum milletler için de bir umut kaynağı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu zafer öyle büyük bir zaferdir ki; yalnızca Türk milletine değil, esaret altındaki tüm mazlum milletlere umut olmuş, bağımsızlık idealinin simgesi haline gelmiştir.”

“Milletimiz esareti asla kabul etmez”

Zaferin verdiği mesajın bugün de yol gösterici olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türk milleti tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir ki; bu millet asla boyunduruk altına alınamaz, esareti kabul etmez, bağımsızlığından ödün vermez” ifadelerine yer verdi.

“Bağımsızlık meşalesini geleceğe taşımalıyız”

Türkiye Yüzyılı vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos’un mirasını korumanın önemine dikkat çekti:

“Bugün bizlere düşen görev; 30 Ağustos’ta yakılan bağımsızlık meşalesini, birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir geleceğe taşımaktır. Bu vatanı daha güçlü, daha müreffeh bir ülke haline getirmek en büyük vazifemizdir.”

Şehitlere rahmet, gazilere şükran

Mesajının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyor; aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en kalbî duygularımla kutluyorum” dedi.