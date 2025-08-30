Hatay’ın Samandağ ilçesinde 14 kilometrelik sahili süsleyen beyaz renkli kum zambakları, hem tatilcilerin hem de fotoğrafçıların ilgisini çekiyor. Kokusu ve zarif görünümüyle dikkat çeken bu endemik bitki türü, nesli tükenme tehlikesi nedeniyle koruma altında tutuluyor.

Koruma altındaki endemik tür

Dünya Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından koruma altına alınan kum zambaklarını koparmanın cezası 557 bin 212 lira. Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik, kum zambaklarının nem, çiğ ve deniz suyuna dayanıklı yapısıyla sahilde doğal olarak yetiştiğini belirterek, “Yaklaşık 40-45 santimetre boyuna ulaşır, beyaz çiçekler açar ve hoş bir koku yayar. Denizimizin adeta süs çiçeğidir” dedi.

Yasak ve ağır yaptırım

Atik, kum zambaklarının koparılması veya ticari amaçla kullanılması yasağının sıkı şekilde uygulandığını vurgulayarak, “Bu yasağa uymayanlara verilen ceza oldukça yüksektir” ifadelerini kullandı.